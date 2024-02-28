مصر تتوج ببطولة العرب لـ “الميني فوتبول”.. وليبيا في الوصافة

أخبار ليبيا 24

أحرز منتخب مصر لـ “الميني فوتبول” كأس البطولة العربية الأولى بعد فوزه على نظيره اللبناني، فيما أحرز منتخب ليبيا وصافة البطولة بفارق هدف عن المنتخب المصري.

وفاز منتخب مصر مستضيف البطولة على منتخب لبنان، اليوم الأربعاء، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وجاء منتخب ليبيا وصيفًا للمنتخب البطل بفارق هدف وحيد، وكان المنتخبان الليبي والمصري قد تعادلا سلبًا يوم أمس الثلاثاء.

وانتظر منظمي البطولة نتيجة مباراة مصر ولبنان لمعرفة المنتخب البطل الذي انحصر بين المنتخبين المصري والليبي.

وبفوز المنتخب المصري على نظيره اللبناني أصبح الترتيب كالتالي: منتخب مصر بـ 7 نقاط وله 4 أهداف وعليه 0 ومنتخب ليبيا بـ 7 نقاط وله 5 أهداف وعليه 2.

بطول “الميني فوتبول”

وأقيمت البطولة بتنظيم الاتحاد المصري لـ “الميني فوتبول خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري.

شارك في البطولة العربية كلًا من: لبنان، ليبيا، تونس، الصومال، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وقدّم المنتخب الليبي أداءً قويًا خلال البطولة إذ لم يخسر في أي مواجهة أمام الفرق المناسبة وتعادل مع المنتخب المصري البلد المستضيف للبطولة العربية التي تقام لأول مرة.

وهنأ الاتحاد الليبي لـ “الميني فوتبول” المنتخب الوطني على إحرازه للمركز الثاني من دون أي خسارة. وكتب الاتحاد الليبي: ” رغم كل شي نرفع القبعة لعناصر منتخبنا الوطني.. منتخبنا لم يخسر بل نافس بكل شرف وهذه أحكام كرة القدم”.