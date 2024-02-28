محكمة استئناف بنغازي توجه “صفعة جديدة” لـ الدبيبة

أخبار ليبيا 24

وجّهت محكمة استئناف بنغازي، صفعة جديدة لـ عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية؛ بإلغاء قرار يقضي بإجراء مناقلة مالية بين بعض الجهات بقيمة 90 مليون دينار.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف بنغازي بإلغاء قرار “الدبيبة”، على خلفية الطعن المقدم من طرف “أسامة حمّاد”، رئيس وزراء الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، بصفته وزير التخطيط والمالية بالحكومة.

وجاء الحكم بعد نحو أسبوع من قضاء الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي، بوقف تنفيذ قرار آخر صادر “الدبيبة”.

وصدر قرار “الدبيبة” في الأيام الأخيرة من سنة 2022، إذ حاولت الحكومة منتهية الولاية من خلاله منح الموافقة بإجراء مناقلة مالية لمخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى تقارب قيمتها (90) مليون دينار.

وقضت المحكمة بإلغاء القرار وجردته من أي مشروعية تجيزه، وفق ما نشرت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء.

وقالت الحكومة، إن هذا الحكم يعد تأكيدًا للحكم السابق الصادر عن المحكمة بتاريخ 27 أبريل 2023، والذي قضت حينها في الشق المستعجل، بإيقاف تنفيذ القرار إلى حين الفصل في الموضوع.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي قد قضت بوقف تنفيذ القرار رقم 580 لسنة 2023؛ بشأن منح الإذن لوزارتيّ المالية والتخطيط بإجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية، بقيمة تزيد على 10 مليارات دينار.

وذكرت حكومة “حمّاد”، يوم 20 فبراير الجاري، أن المحكمة قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إلى حين الفصل في الموضوع وتجميد جميع آثاره.

وقالت الحكومة إن الحكم يُضاف لأحكام قضائية عدة صدرت عن القضاء الليبي، بإلغاء جملة من القرارات منعدمة المشروعية الصادرة عن الحكومة منتهية الولاية.