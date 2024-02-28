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مجلس الأمن يهدد بعقوبات ضد معرقلي الحل السياسي في ليبيا

28 فبراير، 2024 1:19 ص
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وكالة أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

هدد مجلس الأمن الدولي مهددي السلام ومعرقلي الحل السياسي في ليبيا بفرض عقوبات، مؤكدًا التزامه القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.

وقال بيان صادر عن المجلس مساء الثلاثاء إن “الأفراد أو الكيانات مِمَن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح عبر عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن”.

وشدد البيان على “التزام الدول الأعضاء في المجلس القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6”.

وقال، إن الهدف من الجهود الأممية تمكين البلاد من إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عموم ليبيا وفي أقرب وقت ممكن.

وأكد البيان دعم مجلس الأمن القوي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، ولا سيما لدوره في الوساطة ومساعيه الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة.

وطالب بتقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.

ودعا البيان “جميع الأطراف الرئيسية إلى الانخراط الكامل مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة للسير بالبلاد قدماً نحو الانتخابات”.

وشدد البيان على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية، ومساري القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعبّر البيان عن قلق مجلس الأمن “إزاء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار المليشيات المسلحة”، مؤكدًا أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل الفرص لإحلال السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي”.

 

 

28 فبراير، 2024 1:19 ص
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