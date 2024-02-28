متناسية وعد “رحيل الميليشيات”.. “داخلية الدبيبة” تتعاون مع سوريا لـ”تحقيق الاستقرار”

أخبار ليبيا 24

التقى عماد الطرابلسي، وزير داخلية حكومة الدبيبة منتهية الولاية، وزير الداخلية السوري، محمد الرحمون، بغرض “الاستفادة من الخبرات الأمنية في سوريا.. وتبادل المعلومات لوضع استراتيجية تحقق الاستقرار وتحارب الإرهاب”.. في وقت يتهمه البعض بنسيان ما وعد به بشأن خروج الميليشيات قبل حلول شهر رمضان، فيما لا يزال المرتزقة من سوريا ودول أخرى يرتعون في شوارع الغرب.

اللقاء جاء خلال أعمال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، وبحسب بيان رسمي، صدر اليوم الأربعاء، فقد ناقش الجانبان قضايا أمنية عدة، وشددا على أهمية تطوير العلاقات والعمل الأمني بين البلدين.. ونشر البيان على صفحة الوزارة في موقع “فيس بوك”.

قابل رئيس جامعة نايف أيضًا

والتقى “الطرابلسي”، كذلك، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد البنيان، واتفقا على أن يزور وفد من “داخلية الدبيبة” الجامعة، بهدف التعلم والاستفادة من مجالات التدريب.

واستعرض “الطرابلسي” رؤية وزارته وتحدث عما تحتاج إليه من هذه الجامعة بخصوص القضايا الأمنية والجوانب التشريعية للجرائم المستحدثة، واستخدام الذكاء الصناعي في ارتكاب الجرائم وتقديم المقترحات.

ويأتي هذا الحراك من “الطرابلسي”، لينفي –جملة وتفصيلًا- صحة ما قاله بشأن رحيل الميليشيات، فما يتخذه الرجل من خطوات تؤكد أنه يسعى لتدريب المرتزقة، لا إخراجهم من ليبيا كما يدعى، فما كان سيعد استراتيجية للتدريب ورفع قدرات الميليشيات، لولا أنه يريد البقاء طويلًا هو ومن معه.