مالي: مؤامرة مغربية وراء إطلاق سراح الرهائن الإيطاليين مقابل فدية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت معلومات موثوقة، عن أن شخصيات مغربية لعبت دورًا في إطلاق سراح الرهائن الإيطاليين الثلاث المختطفين في مدينة كوتيالا سنة 2022، وذلك مقابل دفع فدية باهظة بقيمة 13 مليون يورو.

مفاوضات سرية

شريف ولد الطاهر، وهو من قبيلة الأمهر العربية من منطقة تيلمسي، ومعروفٌ بتجارة مخدرات، ورفيقه مولاتي سيدي أحمد، المعروف أيضًا باسم “زميلو”- تفاوضا على إطلاق سراح الرهائن الإيطاليين مع إياد آغ غالي، رئيس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بالتواطؤ مع المخابرات المغربية.

دليل على سلامة الرهائن والتسليم الوشيك

وجرى إرسال الأدلة الّتي تثبت أنّ الرهائن على قيد الحياة إلى الأطراف المعنية في المغرب. وجرت عملية التحرير يوم 26 فبراير على الأراضي المغربية. وقبل ذلك بأيام قليلة، سافر الشريف ولد الطاهر إلى تندوف، بالقرب من الحدود الجزائرية المغربية، للقيام بالإجراءات النهائية المتعلقة بالإفراج عن الرهائن الثلاث، مع زعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مقابل الفدية.

دور أجهزة المخابرات المغربية

وجرى تسديد الفدية، التي تم تنسيقها بمباركة السلطات المغربية، في منطقة الزاك، جنوب مدينة آسا المغربية، على بعد حوالي 60 كيلومترًا من الحدود الجزائرية. وحوالي الساعة 6:00 صباحًا، وصل “زميلو” وثمانية أعضاء من الجماعات المسلحة التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى الحدود بعد ثلاثة أيام من السفر الصعب من مقاطعة كيدال في مالي.

وضمنت المخابرات المغربية مرور “زميلو” الآمن عبر الحدود إلى ثكنة عسكرية قديمة مهجورة؛ حيث كان الشريف ولد الطاهر ينتظر لتبادل 13 مليون يورو مقابل الرهائن. وجرى بعد ذلك اصطحاب الرهائن عبر أسا إلى مطار طانطان على الساحل المغربي قبل مغادرة البلاد سرًا.