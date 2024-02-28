ليبيا تنتظر إحراز لقب أول بطولة عربية للميني فوتبول

أخبار ليبيا 24

ينتظر منتخب ليبيا للميني فوتبول غدا الأربعاء نتيجة المواجهة بين منتخبي مصر ولبنان لحسم لقب البطولة العربية الأولى لمنتخبات الميني فوتبول من عدمه.

فرضيات إحراز ليبيا للقب

وبحسب الاتحاد الليبي للميني فوتبول، فإن فرضية إحراز المنتخب الليبي للبطولة العربية، تعتمد على انتهاء المقابلة بين المنتخبين، إمّا بتعادل مصر أو خسارتها أمام لبنان.

ويعتمد إحراز اللقب لصالح ليبيا أيضًا بفوز مصر بنتيجة هدف مقابل لا شيء أو 3-1.

وبحسب الاتحاد الليبي للميني فوتبول، فإن بفوز مصر 2-0 يتعادل المنتخبان بالنقاط، ولكن بالعودة للائحة يكون اللقب ليبيًا بفارق الأهداف.

ويقع المنتخب الليبي حاليا في المركز الأول برصيد 7 نقاط وله 5 أهداف وعليه 2. وكانت نتائج مباريات منتخب الصومال، قد ألغيت بسبب انسحاب الأخير اليوم أمام لبنان.

ويقع منتخب مصر في المركز الثاني بـ4 نقاط، وله 1 وعليه 0، وتنقصه المباراة الأخيرة أمام لبنان.

وتعادل المنتخبين الليبي والمصري، اليوم الثلاثاء، سلبيًا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول بنادي ايروسبورت.

وينظم البطولة الاتحاد المصري للميني فوتبول خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري.

وشهد اللقاء بين المنتخبين ر أداءً قويًا من كلا المنتخبين، وإضاعة العديد من الفرص للتهديف، حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وتختتم البطولة، غدا الأربعاء، بإقامة لقاءين الأول بين تونس والصومال، والثاني ينطلق يجمع بين مصر ولبنان.

ويشارك في البطولة العربية كلًا من: لبنان، ليبيا، تونس، الصومال، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.