رغم أنف الدبيبة.. اجتماع نيابي في تونس لتشكيل حكومة جديدة

أخبار ليبيا 24

كشف عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع أعضاء مجلس النواب، ومجلس الدولة في تونس، اليوم الأربعاء، لتشكيل حكومة جديدة ومناقشة الانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية، والتأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين.

وأوضح نصية أن أكثر من 120 عضوًا من المجلسين اتفقوا على تسجيل محضر اتفاق يتضمن القضايا المتفق عليها وآلية تنفيذيها، إضافة إلى إصدار بيان سياسي حول اللقاء وموجبات عقده وما صاحبه من صعوبات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بعد تعذر عقد اللقاء التشاوري بين أعضاء مجلسيّ النواب والدولة، جرى الاتفاق على ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية رقم 27 و28 لسنة 2023، المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب بالتوافق بين المجلسين.

وأثمر الاجتماع الاتفاق على دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات، فضلًا عن تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين 90 و86 من القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب”.

وتضمنت نتائج الاجتماع كذلك ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسي، على أن يجري اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.

وعبر المجتمعون عن القلق البالغ مما ورد قي تقرير المصرف المركزي حول حجم النهب والصرف خارج إطار القانون، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا العبث ودعوة مجلس الإدارة بالمصرف المركزي إلى حماية الأصول واحتياطات الأموال الليبية.

وأكد المجتمعون أهمية تُشّكل لجنة من أعضاء المجلسين تتولى متابعة تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين بعد خمسة عشر يومًا من هذا الاجتماع، ودعوة كل الأحزاب السياسية والقوة الوطنية للتواصل والتنسيق مع اللجنة المكلفة من اجل مشروع وطني لإنقاذ البلاد. وتحضر اللجنة للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.

ويواجه الدبيبة أسوأ موجات الاستياء الشعبي والسياسي في عموم ليبيا، مع ارتفاع الأصوات التي تطالب بإسقاطه، ووصف حكومته بحكومة “الفساد والتطبيع” احتجاجًا على انتشار الفساد وغياب السيادة والأمن وانهيار مناخ الحياة العامة لصالح المصالح الضيقة، وأصبح الشعب يرى ضرورة التحرك من أجل تشكيل حكومة واحدة، وتوسعة طاولة الحوار لتكون ممثلة لكل الليبيين من أجل توافقات أوسع لضمان نجاح الانتخابات والقبول.

حاول منعهم



وكشفت صحيفة “سترومنتي بوليتيك” الإيطالية، عن أن الدبيبة حاول بشتى الطرق عرقلة اجتماع أعضاء النواب والدولة في تونس، لافتة إلى أن الداخلية التونسية ألغت الاجتماع بسبب عدم حصولهم على ترخيص، تزامنا مع تعهد المؤسسة الوطنية للنفط بدفع 200 مليون لدولة تونس مستحقات ديون صحية، رغم اعتراض المركزي على آلية الدفع، موضحة أن النواب اجتمعوا بمبادرة شخصية منهم بهدف إعطاء زخم جديد للحوار بين المجلسين بعد أشهر من الجمود السياسي.

واعتبرت أن هذه المبادرة ردًا على الإحاطة الأخيرة لباتيلي التي اتهم فيها الأطراف الليبية الحالية برفض الانتخابات، مشيرة إلى أن الأعضاء تحركوا بروح وطنية سعيًا إلى التوصل إلى تسوية سياسية بشأن تشكيل حكومة موحدة، وهو شرط أساسي للسماح لليبيا بالذهاب إلى الانتخابات.

وشددت الصحيفة على أن الأعضاء أعربوا عن استيائهم من الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع الأزمة الليبية، لافتة إلى أنهم يرفضون فكرة إشراك الدبيبة في مفاوضات تشكيل سلطة تنفيذية موحدة.

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