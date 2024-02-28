رئيس غينيا بيساو في طرابلس.. بدعوة من المنفي

أخبار ليبيا 24

وصل رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر المختار سيسكو، إلى طرابلس، في زيارة رسمية بناءً على دعوة تلقاها من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي.

وكان في استقبال سيسكو لدى وصوله اليوم إلى مطار معيتيقة في طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي وعدد من المسؤولين.

وهذه ثاني زيارة لرئيس أفريقي إلى طرابلس خلال هذا الأسبوع، بعد زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين.

طرابلس: مباحثات بين المنفي وسيسكو

وأجريت للرئيس الغيني مراسم استقبال رسمية، حضرها عدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية. ومن المتوقع أن يجري المنفي وسيسكو مباحثات حول العلاقات الثنائية بين ليبيا وغينيا بيساو.

وعمر المختار سيسكو هو سياسي ينتمي للمؤسسة العسكرية في بلاده، وتولى رئاسة البلاد في 03 يناير 2020، وكان قبلها قد تولى منصب رئيس الوزراء.

وفي ديسمبر 2023، حل سيسكو البرلمان الغيني بعد ثلاثة أيام من أحداث وصفها بأنها “محاولة انقلاب”، وفق ما جاء في مرسوم رئاسي أرسل حينها إلى وسائل الإعلام.

وبرر “سيسكو” قراره بحصول عملية “تواطؤ” بين الحرس الوطني و”بعض المصالح السياسية داخل جهاز الدولة”. وقال: “بعد هذه المحاولة الانقلابية التي قادها الحرس الوطني، وفي مواجهة الأدلة القوية على وجود تواطؤ سياسي، أصبح الأداء الطبيعي لمؤسسات الجمهورية مستحيلا. تؤكّد هذه الحقائق وجود أزمة سياسية كبيرة”.

وجمهورية غينيا بيساو تقع في غرب أفريقيا على ساحل المحيط الأطلسي، وواحدة من الدول الأفريقية الصغيرة. وتحدها السنغال من الشمال وغينيا من الجنوب والشرق والمحيط الأطلسي من الغرب.

وكانت تُسمى في الماضي بغينيا البرتغالية، وبعد الاستقلال جرت إضافة اسم العاصمة بيساو لاسم غينيا لمنع الخلط بينها وبين جارتها الأفريقية غينيا كوناكري.