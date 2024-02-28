السويحلي يحرز لقبه الأول بالبطولة العربية للكرة الطائرة

أخبار ليبيا 24

توّج فريق السويحلي الليبي ببطولة الأندية العربية الثانية والأربعين للكرة الطائرة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان.

وسطّر الفريق الليبي فوزًا كبيرًا على منافسه فريق قطر القطري بنتيجة 3 أشواط لواحد، وذلك في اللقاء الختامي الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وجاء تأهل فريق السويحلي للكرة الطائرة إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على الشرطة القطري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الأندية.

جاء الشوط الأول لصالح السويحلي 25-22، والثاني كذلك بنتيجة 25-17، والثالث لصالح الشرطة القطري بنتيجة 25-22. والشوط الرابع لصالح السويحلي بنتيجة 25-21.

مشوار السويحلي بالبطولة

واستهل الفريق مشواره في البطولة ضمن المجموعة الثانية بالفوز على مصافي الشمال العراقي (0:3)

وفي المباراة الثانية فاز على الشرطة القطري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، بعد مباراة مثيرة وقوية. وفي المباراة الثالثة فاز ممثل ليبيا على فريق برقان الكويتي بثلاثة أشواط من دون مقابل. كما حقق الفريق فوزًا مستحقًا على كاظمة الكويتي بنتيجة 3-2 وفاز على فريق دار كليب البحريني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وهذه هي المرة الأولى يحرز فيها ممثل ليبيا لقب البطولة العربية للكرة الطائرة.

هذا ونجح نادي الأهلي بنغازي في إحراز المركز الخامس ببطولة الأندية العربية لكرة الطائرة، بعد فوزه المستحق على دار كليب البحريني.

الأهلي بنغازي على فاز الفريق البحريني بنتيجة 1:3. وانتهت أشواط المباراة، اليوم الأربعاء، كالتالي: 25-20 و25-17 و22-25 و25-22.

وجاء تنافس الأهلي بنغازي على الترتيب الخامس، بعدما فاز على فريق الكاظمة الكويتي، بنتيجة 1:3.