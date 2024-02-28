الدولار الأمريكي يرتفع إلى 7.74 دينار بالسوق الموازية

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي، في السوق الموازية، ليصل الدولار الواحد 7.74 دينار، اليوم الأربعاء، بعد أن كان السعر أمس الثلاثاء 7.61 دينار ليبي.

وفي السوق الرسمية، انخفض سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار، مقارنة بتعاملات الأمس ، وسجل 6.11 دينار بعد أن كان 6.12 دينار أمس.

ووفقًا لجدول أسعار الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزي، استقر متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 4.83 دينار، وظل سعر صرف اليورو 5.23 دينار.

الدينار أمام العملات العربية

وبخصوص العملات العربية، بحسب المعلومات الرسمية، سجل سعر صرف الريال السعودي 1.28 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، ولم يحدث أي تغيير في سعر الليرة التركية أو اليوان الصيني، وسجلت الأولى 0.15 دينار والثانية 0.67 دينار.

ويواجه المواطن الليبي تحديات كبيرة حاليًا، في ظل تأخر الرواتب وارتفاع الأسعار ومعدل البطالة، في وقت أصبح حلم الانتخابات بعيدًا عن متناول الشعب.

ويطالب المواطنون منذ أيام طويلة بالحصول على رواتبهم، خاصة ونحن في انتظار حلول شهر رمضان المبارك، الذي يزيد فيه الطلب على السلع بشكل كبير.

ولا تزال الأوضاع الاقتصادية في ليبيا مضطربة، بسبب سيطرة حكومة عبد الحميد الدبيبة على مقدرات ليبيا، وحرمان الشعب من ثرواته، ومنعه من الوصول للانتخابات، وتسببت القرارات الاقتصادية لهذه الحكومة في معاناة كبيرة لليبيين، بينما يقف المجتمع الدولي صامتًا.