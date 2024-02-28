“الدبيبة”: نرحب ببيان مجلس الأمن.. وندعو جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار

أخبار ليبيا 24

رحّب عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، داعيا جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار لتدشين مرحلة الاستقرار الدائم، حسب قوله.

“الدبيبة” قال: إن دعوة مجلس الأمن لضرورة إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وهو ما دعونا إليه مراراً وتكراراً لاتفاقه مع رؤيتنا للحل السياسي في ليبيا القائمة على طي المراحل الانتقالية الطويلة، التي عانتها بلادنا وشعبنا عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة تقوم على أسس دستورية وقانونية عادلة”.

وأضاف: إن “هذا ما دعانا إلى قبول دعوة المبعوث الخاص إلى ليبيا لطاولة الحوار الخماسي وسرعة الاستجابة لها”.

وتابع “الدبيبة”: “لذا ننتهز مناسبة إصدار هذا البيان، لنجدد دعوة جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار لتدشين مرحلة الاستقرار الدائم التي يستحقها شعبنا”.

هذا وهدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على مهددي السلام ومعرقلي الحل السياسي في ليبيا.

وأكد المجلس التزامه القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.

وقال في بيان: إن “الأفراد أو الكيانات مِمَن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح عبر عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن”.

وشدد مجلس الأمن على “التزام الدول الأعضاء في المجلس القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6”.

وقال: إن “الهدف من الجهود الأممية تمكين البلاد من إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عموم ليبيا وفي أقرب وقت ممكن”.

وأكد البيان دعم مجلس الأمن القوي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، ولا سيما لدوره في الوساطة ومساعيه الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، داعيًا إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.

ودعا مجلس الأمن، جميع الأطراف الرئيسية إلى الانخراط الكامل مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة للسير بالبلاد قدماً نحو الانتخابات.