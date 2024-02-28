أخبار محليةالأخبار

الدبيبة للمواطنين: الماء وصل لكل الليبيين.. “دعونا نحفظ الثروة”

قال إنه "لن يتوقف عن خدمة الشعب"

28 فبراير، 2024 1:38 م
0 0
عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

 

 

 

كشف عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، عن افتتاح 207 آبار مياه في كل أنحاء ليبيا، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه هو من نفذ المشروع.

وتأتي تصريحات “الدبيبة” في سياق محاولة تقليل الغضب الشعبي تجاهه، إذ يراه المواطنون السبب الرئيس في اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقال “الدبيبة”، اليوم: “انتهينا من 48 بئرًا بالمنطقة الشرقية و76 بالمنطقة الغربية و37 بالمنطقة الوسطى و29 في الجنوب و17 في المنطقة الجنوبية الشرقية.. وتصل إنتاجيتها جميعًا إلى 37 ألف متر مكعب مياه في اليوم”.

جاءت تلك التصريحات، خلال كلمة ألقاها “الدبيبة” في احتفالية الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، وجرى بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تحدث عن “معاناة المواطن”

 

وأضاف “الدبيبة” أن هناك مدنًا وقرى ليبية كثيرة لا تزال تعاني من نقص الماء، وهذا تحد بالنسبة لليبيين، ولا بد من أن نغير واقعنا”.

وتابع: «اليوم أحتفل بأن الماء عاد لكل المناطق التي كانت تعاني.. من ككلة إلى البيضاء وطبرق ومن الكفرة وأوباري وغدامس إلى بني وليد والجفرة والعزيزية وتاجوراء وطرابلس وغيرها من المدن والمناطق».

وطالب المواطنين بالتعاون، قائلًا: “دعونا نعمل معًا للحفاظ على هذه الثروة المهمة لنضمن حياة أفضل للجميع.. لن أتوقف عن خدمة الشعب”.

ويواجه “الدبيبة” غضبًا شعبيًا كبيرًا في الوقت الحالي، بسبب مشكلة تأخر الرواتب وتعطيل الانتخابات، فضلًا عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.

الوسوم
28 فبراير، 2024 1:38 م
0 0

المزيد من الأخبار

الطرابلسي

متناسية وعد “رحيل الميليشيات”.. “داخلية الدبيبة” تتعاون مع سوريا لـ”تحقيق الاستقرار”

28 فبراير، 2024 1:18 م
أسعار العملات

الدولار الأمريكي يرتفع إلى 7.74 دينار بالسوق الموازية

28 فبراير، 2024 11:54 ص
الأرصاد

“الأرصاد” تحذر: رياح قوية تهب على الساحل من الخمس لسرت

28 فبراير، 2024 11:32 ص
إعصار دانيال

“مديرية شحات”: لا تسيروا على الطرق المتضررة بسبب “دانيال”.. قد تنهار

28 فبراير، 2024 9:40 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى