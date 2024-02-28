الدبيبة للمواطنين: الماء وصل لكل الليبيين.. “دعونا نحفظ الثروة”

كشف عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، عن افتتاح 207 آبار مياه في كل أنحاء ليبيا، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه هو من نفذ المشروع.

وتأتي تصريحات “الدبيبة” في سياق محاولة تقليل الغضب الشعبي تجاهه، إذ يراه المواطنون السبب الرئيس في اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقال “الدبيبة”، اليوم: “انتهينا من 48 بئرًا بالمنطقة الشرقية و76 بالمنطقة الغربية و37 بالمنطقة الوسطى و29 في الجنوب و17 في المنطقة الجنوبية الشرقية.. وتصل إنتاجيتها جميعًا إلى 37 ألف متر مكعب مياه في اليوم”.

جاءت تلك التصريحات، خلال كلمة ألقاها “الدبيبة” في احتفالية الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، وجرى بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحدث عن “معاناة المواطن”

وأضاف “الدبيبة” أن هناك مدنًا وقرى ليبية كثيرة لا تزال تعاني من نقص الماء، وهذا تحد بالنسبة لليبيين، ولا بد من أن نغير واقعنا”.

وتابع: «اليوم أحتفل بأن الماء عاد لكل المناطق التي كانت تعاني.. من ككلة إلى البيضاء وطبرق ومن الكفرة وأوباري وغدامس إلى بني وليد والجفرة والعزيزية وتاجوراء وطرابلس وغيرها من المدن والمناطق».

وطالب المواطنين بالتعاون، قائلًا: “دعونا نعمل معًا للحفاظ على هذه الثروة المهمة لنضمن حياة أفضل للجميع.. لن أتوقف عن خدمة الشعب”.

ويواجه “الدبيبة” غضبًا شعبيًا كبيرًا في الوقت الحالي، بسبب مشكلة تأخر الرواتب وتعطيل الانتخابات، فضلًا عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.