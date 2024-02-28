الجيش الوطني يستعد لتنفيذ “مشروع تعبوي بالذخيرة الحية” في سرت

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يستعد الجيش الوطني لإطلاق مشروع تعبوي بالذخيرة الحية للقوات البرية، خلال الأيام المقبلة، في سرت.

ووقف اللواء صدام حفتر، آمر عمليات القوات البرية اللواء، اليوم الأربعاء، على جاهزية الضباط والجنود، وفقًا لما ذكرته غرفة عمليات القوات البرية.

وقالت الغرفة، إن اللواء صدام حفتر أشرف على الترتيبات والتجهيزات العسكرية واللوجستية في مواقع وحدات القوات المسلحة قبل انطلاق المشروع التعبوي للقوات البرية.

وأشارت إلى أن “المشروع التعبوي” سينطلق خلال الأيام المقبلة، بالذخيرة الحية، في سرت.

صدام حفتر يجتمع بضباط العمليات بـ الجيش الوطني

هذا واجتمع اللواء صدام حفتر، آمر عمليات القوات البرية، بأمراء الوحدات العسكرية وضباط العمليات بالقوات المسلحة المشاركين في المشروع والاطلاع على الاستعدادات العسكرية للمناورة.

و”المشروع التعبوي” يقصد به تنسيق أعمال التشكيلات التعبوية، في العملية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والعاملة في الاتجاهات الاستراتيجية المشتركة.

وفي السلم، يعد “المشروع التعبوي” تدريبات عسكرية تنفذها وحدات القوات المسلحة بين أفرعها المختلفة؛ لتطوير أدائها وتعزيز مهاراتها الميدانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها الجيش الوطني مشروعًا تعبويًا لوحداتها العسكرية المختلفة.

والقوات المسلحة الليبية خاضت خلال السنوات الماضية عدة عمليات عسكرية ضد الجماعات المتطرفة في ليبيا. وكان النصر حليفها بالقضاء على تلك الجماعات في حروب كثيرة استمرت لسنوات في شرق البلاد وجنوبها.

كما أن للقوات المسلحة الليبية دورًا كبيرًا في حفظ وتأمين الأراضي الليبية من عصابات التهريب.