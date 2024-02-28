الأهلي بنغازي “خامسًا” ببطولة العرب للطائرة بعد فوزه على كليب البحريني

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نجح نادي الأهلي بنغازي في إحراز المركز الخامس ببطولة الأندية العربية لكرة الطائرة، بعد فوزه المستحق على دار كليب البحريني.

وفاز الأهلي بنغازي على الفريق البحريني بنتيجة 1:3. وانتهت أشواط المباراة، اليوم الأربعاء، كالتالي: 25-20 و25-17 و22-25 و25-22.

وبهذا الفوز المستحق حقق ممثل ليبيا الترتيب الخامس بالبطولة، فيما حلّ دار كليب البحريني بالمركز السادس.

وجاء تنافس الأهلي بنغازي على الترتيب الخامس، بعدما فاز على فريق الكاظمة الكويتي، بنتيجة 1:3.

مواجهات الأهلي بنغازي

وتنافس الفريق الليبي، ضمن المجموعة الأولى التي ضمت: كاظمة الكويتي والنجمة البحريني وقطر القطري وشباب الحسين الأردني.

وضمن منافساته بالبطولة، فاز الممثل الليبي على السيب العماني، السبت (3-2)، كما فاز، الأحد، على فريق النجمة البحريني في مباراة قوية امتدت لخمسة أشواط، وانتهت بفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين لصالحه.

وكان قد فاز في لقائه الأول على فريق شباب الحسين الأردني بثلاثة أشواط نظيفة، ثم فاز في مباراته الثانية على فريق كاظمة الكويتي، بثلاثة أشواط مقابل شوط، لكنه فقد نتيجة لقائه الثالث مع فريق قطر القطري، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويخوض نادي السويحلي، ممثل ليبيا أيضًا في البطولة العربية للكرة الطائرة، اليوم الأربعاء، المباراة النهائية أمام فريق قطر القطري، على تمام الساعة السادسة مساء بقاعة سمية.

وفريق السويحلي لم يخسر أي مباراة في البطولة، إذ خاض ست مباريات، ويطمح في تحقيق اللقب العربي للكرة الطائرة في نسختها الـ42.