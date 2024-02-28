الأمن العام: ضبط “تشاديين” بزي عسكري وبطاقات هوية مزورة بساحل الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

ضبطت دوريات الأمن العام بمنطقة ساحل الجبل الأخضر 4 وافدين من الجنسية التشادية، يرتدون لباسًا عسكريًا ويحملون وثائق عسكرية مزورة.

وقال جهاز الأمن العام في شرق ليبيا، إن دورياته ضبطت عددًا من العمالة الأجنبية الوافدة دخلت البـلاد بطريقة غير شرعية.

وأضاف الجهاز، أن العمالة ضبطت وهي ترتدي لباسًا عسكريًا وتحمل وثائق عسكرية مزورة، موضحًا: “عدد المضبوطين أربعة، وقد دخلوا البلاد بخط سير عام من تشاد إلى مدينة إجدابيا ومنها إلى البيضاء”.

وذكر جهاز الأمن العام، أن ضبطهم جاء من قِبل إحدى نقاط التفتيش بالشريط الساحلي لبلدية ساحل الجبل الأخضر، قبل وصولهم إلى البيضاء. وأضاف أنّه أخذت حيالهم الإجراءات، وأحيلوا إلى مديرية أمن الساحل للاختصاص.

من جهتها، قالت مديرية أمن الساحل بالجبل الأخضر أن العمالة -المنتحلة لصفة عسكري- ضبطت عند نقطة (بوقراوه).

وذكرت المديرية، أنّها أحالتهم إلى قسم البحث الجنائي الساحل، إذا جرى الاستدلال معهم ووجد بحوزتهم أوراق ثبوتية مزورة واعترفوا بما نسب إليهم وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وجرى تخريج دوريات أمنية مطقمة على مستوى الشريط الساحلي لبلدية الساحل، وذلك لحفـظ الأمـن وتطبيق القانون وضبط الشارع.

ونشر جهاز الأمن العام في شرق ليبيا، صورًا للعمالة، ثلاثة منهم يرتدون لباسًا عسكريًا، كما نشرت صور لبطاقتيّ هوية مزورتين.