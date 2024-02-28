“الأرصاد” تحذر: رياح قوية تهب على الساحل من الخمس لسرت

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن أن هناك رياحًا شمالية غربية نشطة إلى قوية ستهب على الساحل من الخمس إلى سرت، تكون جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الشرقي، وتصل سرعتها 35 عقدة، محذرًا المواطنين من أخطارها.

وأوضح المركز، في نشرة أصدرها اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستضعف في بعض الأحيان على الساحل من الخليج إلى طبرق، نتيجة الأتربة واضطراب البحر.

وأما بشأن الساحل من سرت لرأس اجدير، فستكون السحب قليلة في السماء، وقد تتكاثر في بعض الأوقات، وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، تتحول غدًا إلى جنوبية غربية، وتصل سرعتها إلى نحو 25 عقدة، وقد تصل إلى 30 عقدة.

ارتفاع الموج كبير

وبحسب المركز، يصل ارتفاع الموج لـ2.25 متر، وسيكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ودرجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب التراب المتطاير في الجو.

وفي الساحل من الخليج إلى طبرق، تكون السماء صافية، وقد تظهر بعض السحب، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية على ساحل الخليج، وتص سرعتها إلى 35 عقدة تقربيًا.

ووفقًا للتوقعات، يصل ارتفاع الموج 2.50 متر، وقد يصل غدا إلى 3.00 أمتار على ساحل شحات، ويكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا غدًا على ساحل شحات.

ودرجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية تكون متوسطة.