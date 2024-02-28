أرملة المعارض الروسي الأبرز: بوتين زعيم عصابة.. وقد يهاجم “جنازة ضحيته”

“زعيم عصابة”.. هاجمت أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني، الرئيس روسيا فلاديمير بوتين، متهمة إياه بالتسبب في موت زوجها في المعتقل.

وقالت الأرملة يوليا نافالني، أمام البرلمان الأوروبي، إن “بوتين يتزعم منظمة ترتكب أعمالًا إجرامية”، وأكدت في خطابها أنها “تخشى من حدوث توقيفات خلال مراسم جنازته، في موسكو، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وشددت “نافالنايا” على أن الرئيس الروسي يتحمل المسؤولية كاملة عن موت زوجها خلف القضبان، بعد سجنه لسنوات ظلمًا.

وأضافت موجهة حديثها للحاضرين أمامها: “لا تتعاملون مع سياسي.. بل إنكم تواجهون زعيم عصابة دموي”.

الجنازة تقام الجمعة في موسكو

وفيما يخص جنازة المعارض الراحل، قالت: “ستكون في موسكو.. يوم الجمعة”، مستدركة: “لا أعرف إن كانت ستكون سلمية أم لا”.

ورأت أن الشرطة الروسية قد تهين زوجها حتى بعد موته “قد يلاحقون من يأتوا لوداع زوجي”، مؤكدة أن كل شيء متوقع الحدوث في ظل سيطرة فلاديمير بوتين على كل شيء في روسيا.

تحقيق رسمي لن يصل لشيء

وكانت مصلحة السجون الروسية، أعلنت وفاة السياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني، وأوضحت: “الراحل شعر بالمرض بعدما مارس رياضة المشي.. ففقد الوعي، وصلت سيارة إسعاف لمحاولة إنعاشه، لكنه مات”.

وحينها، أكدت لجنة التحقيق الروسية، أنها ستباشر إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة نافالني، بينما قال “الكرملين”: “مصلحة السجون تفحص الأدلة.. ولا توجد معلومات عن سبب وفاته.. وأبلغنا الرئيس فلاديمير بالأمر”.