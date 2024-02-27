أخبار ليبيا 24

يجلس “عبدالسلام بن يوسف” بغضب على كرسي وضعه أمام جرافة حكومية رافضًا هدم منزله في منطقة “شط الهنشير” ببلدية سوق الجمعة، قائلًا إنّه “إمّا أن يعيش حرًا فوق الأرض أو يموت شهيدًا”.

ويأتي هدم المنازل في المنطقة بدعوى فتح مسارات حسب المخطط العام ببلدية سوق الجمعة لتوسعة طريق 20 رمضان.

وقال المواطن “بن يوسف” في مقطع فيديو متداول على منصة “فيس بوك”: “بنموت بسبب يطيحولي حوشي.. يا نعيش فوق أرض حر أو نموت شهيد”.

وأكد “بن يوسف” الذي تجمع من حوله عدد من سكان المنطقة أمام جرافة كبيرة أنّه لم يتلق إخطارًا ولا تعويضًا لأجل الهدم. وأضاف: “عشر سنين نبني في حوشي.. يدفنوني أفضل قبل ما يوسعوا الشارع”.

وقال المواطن “بن يوسف”: “منزلي من بيخلصني فيه.. وين حقوق الإنسان”.

ويظهر مقطع الفيديو جرافة تابعة لشركة الخدمات العامة طرابلس تحت حراسة قوة أمنية لتنفيذ أمر الإزالة.

توسعة طريق في شط الهنشير

وأكّدت شركة الخدمات العامة طرابلس قبل يومين استمرار أعمال الإزالة وفتح المسارات حسب المخطط العام المعتمد داخل بلدية سوق الجمعة-طريق 20 رمضان.

وقالت شركة الخدمات إن أعمال الإزالة تنفّذ بالتعاون مع لجنة فتح المسارات ومركز الحرس البلدي التابع للشركة وجهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجهاز الشرطة القضائية.

وبدأت أعمال الإزالة منذ فترة بهدف توسعة طريق 20 رمضان ويجري تنفيذها من قبل شركة الخدمات العامة طرابلس، بالتعاون مع لجنة فتح المسارات والجهات الأمنية المختصة.

ويأتي ذلك بهدف إعادة تأهيل وتهيئة العديد من الطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة.