في ظل أزمة الرواتب.. هل مفجر (قنبلة بنغازي) يستحق التعاطف؟

أخبار ليبيا 24

“قنبلة بنغازي” مشهد عبثي صدره مواطن للشارع الليبي، بعدما ألقى قنبلة يدوية داخل فناء مدرسة في بنغازي، ما أثار ردود أفعال واسعة ومتباينة، بين رافض لفعل وصفه بالهمجي والمتخلف، ويطالب بأقصى عقوبة، ورأي آخر متعاطف مع المتهم ملتمس له من الأعذار ألفا، معتبرا أن هذه الأزمة القشة التي قصمت لهذا المواطن ظهر البعير.

البعض اعتبر أن هذا الحادث يأتي كمشهد في مسلسل تعيشه ليبيا منذ أكثر من عقد من الزمن، مشهد تتصدره أزمة الرواتب يعج بـ فوضى عارمة وفساد مستشري، وسلاح منتشر ومليشيات تصدر عنف لا حد له، وغموض سياسي يكتنف المشهد السياسي، وسط خيبة أمل شعبية من تأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي علق عليه آمالا كبرى من أجل إخراج البلاد من وحلتها التي غرقت بها لسنوات، وعودتها إلى مسار الديمقراطية السليم.

رأي معتبر رأى أن هذا المواطن فقد بوصلته، وانفجرت مرارته إثر ضغوط الحياة التي التهمته مفرمتها، وألقت عليه حملا ثقيلا، فيكفيه أنه يعيش في ليبيا، ليبيا الدولة الوحيدة التي يعتبر فيها نزول المرتب خبرا عاجلا، وفقراءها يتضاعفون ويسدّدون فاتورة الفوضى والانقسام السياسي في البلاد والخلافات بين السلطات الفاعلة في البلاد، على أوضاع المواطنين المعيشية.

وشدد هذا الرأي على أن المواطن لم يعد قادرا على تغطية مصاريف واحتياجات عائلته لأنه لا يملك مصدر تمويل آخر غير راتبه، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ليلجأ إلى التداين لسدّ نفقات عائلته اليومية إلى حين انتهاء الأزمة التي وصلت إلى درجة تجويع الليبيين واستغلال حقوقهم، وانتشرت المطالبات للإيمان بقيمة الإنسان وبكونه اللبنة الأساسية لبناء الدولة، وضروة إعطاءه حقه.