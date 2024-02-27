طقس متقلب مثير للأتربة على المناطق الغربية اليوم.. وغدًا يمتد شرقًا

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن بعض مناطق الغرب تتعرض اليوم الثلاثاء إلى طقس متقلب مصحوب برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال، ويمتد تأثير هذا الطقس على المناطق الشرقية غدًا.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، صباح اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و33 درجة مئوية في جميع المناطق.

أتربة في الهواء

ويكون الطقس في رأس اجدير حتى سرت قليل السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتتحول غدًا إلى شمالية غربية، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى على معظم المناطق بين 22 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا.

أما من سهل بنغازي حتى امساعد، فيكون الطقس فيها غائمًا جزئيًا وتتكاثر يوم الخميس على مناطق الجبل الأخضر يتخللها سقوط أمطار متفرقة والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية غدًا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاعًا غدًا على معظم المناطق ثم تنخفض بدايةً من الخميس.

وفي مناطق الجنوب “الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة” تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانًا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و28 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وبين 30 و33 درجة مئوية على باقي المناطق، وتنخفض غدًا.