طرابلس.. ضبط سيارتين مطلوبتين في حادثين مرورين

أخبار ليبيا 24

ضبطت مباحث المرور في طرابلس سيارتين مطلوبتين في حادثين مروريين خلال شهري يناير وفبراير 2024.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أن قسم مباحث المرور ضبط مركبة نوع “إفيكو” ركوبة عامة مطلوبة بتاريخ 14 يناير 2024 لدى قسم مرور سوق الجمعة.

وقالت المديرية، إن سائق المركبة اصطدم بمركبة أخرى ما سبب لها أضرارًا ولاذ بالفرار. وأشارت إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت حياله وأحيل إلى قسم جمع الاستدلالات.

وفي قضية مماثلة قالت مديرية أمن طرابلس إن مباحث المرور ضبطت سيارة نوع “كيا سيراتو” مطلوبة بتاريخ 11 فبراير 2024 لدى قسم مرور سوق الجمعة.

وذكرت أن صاحب السيارة اصطدم بدراجة نارية مسببًا إصابات ولاذ السائق بالفرار وقدت اتخذت بشأن السيارة الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت إلى قسم جمع الاستدلالات.

وفي سياق ضبط السيارات المخالفة قالت مديرية الأمن إن قوة المهام الخاصة ضبطت مركبة نوع “تيوتا – اللون أبيض” اتضح أنها مسجلة أكثر من مرة لدى قسم المرور وقد أحيلت رفقت السائق إلى القافلة الأمنية من حيث الاختصاص.

هذا وأكد “اللواء خليل وهيبة” مدير أمن طرابلس على مبدأ ضمان السلامة المرورية داخل المدينة.

وأكد وهيبة، وفقا لمديرية الأمن، على ضرورة تقديم التوجيه والنصح والإرشاد للسائقين من مغبة الاستمرار في ارتكاب المخالفات المرورية وعواقبها، لما لها من أثر في سلوكياتهم عند القيادة.

وشدد وهيبة على ضرورة فرض مخالفات مشددة ضد قيادة المركبات في الطرق المعاكسة ودون لوحات معدنية ومعتمة الزجاج.