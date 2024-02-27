صهريج وقود ينقلب قرب سبها.. وتسرب 40 ألف لتر

انقلب صهريج وقود في الكيلو 30 على الطريق الرابط بين الشاطئ وسبها، وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى وحدة التحقيق بقسم المرور والتراخيص بمديرية أمن الشاطئ وقسم شرطة النجدة المتمركزة في بوابة السلام الأمنية، يفيد بانقلاب الصهريج.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان الحادث، وبالفحص اتضح أن الصهريج كان في طريقه إلى مستودع سبها النفطي، قبل أن يختل توازن الشاحنة وتخرج عن الطريق، لتنقلب وتتسرب منها حمولتها، التي تقدر بـ 40 ألف لتر.

السائق لم يصب إصابة بالغة، بل كانت حالته مستقرة، وجرى إسعافه ونقله لأقرب مستشفى “البراك العام”، وجرى تحرير محضر بالواقعة، لتتولى الجهات المختصة التحقيق.

حوادث متكررة

وليست هذه أول واقعة من نوعها، ففي الماضي، مات سائق شاحنة محملة بالوقود، بسبب حادث مروري بالكيلو 40 شرق مدينة سرت، نتيجة السرعة العالية.

وفي أغسطس 2022، مات 7 مواطنين وأصيب 50 آخرين في انقلاب صهريج وقود غرب ليبيا، على طريق الزوية، في بلدية بنت بية تحديدًا، وذلك بالتزامن مع تجمهر بعض المواطنين الليبيين لجمع الوقود من الصهريج، قبل انفجاره.

وآنذاك، انتشرت صور الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت توضح ما تسبب به الانفجار من كارثة، إذ احترق عدد كبير من السيارات.

وفي ذلك الوقت، بذلت مستشفيات ليبيا جهودًا كبيرة لاستقبال وعلاج المصابين.