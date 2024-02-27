تجمع نواب مصراتة يدرس مع سفير قطر حلول “الجمود السياسي”

بحث تجمع نواب مصراتة مع السفير القطري خالد الدوسري، الأزمة الليبية والجمود السياسي في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال أبو القاسم قزيط، منسق التجمع، في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24، إن جرى تبادل وجهات النظر حول الأزمة السياسية المديدة في ليبيا، والبحث عن أفضل المسارات السياسية التي تحافظ على وحدة البلد واستقراره.

وأوضح “قزيط” أن هذا اللقاء جاء في إطار الجهود التي يبذلها التجمع في سبيل تجاوز حالة الانسداد السياسي، مشيرًا إلى أن التجمع عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدة أطراف لبحث حلول الأزمة الليبية والانسداد السياسي الحالي.

أزمات ممتدة.. وتدخل دولي

وتعيش ليبيا منذ أكثر من عقد من الزمن، مشكلات سياسية كبيرة، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، ولا تزال الخلافات السياسية تحرم الشعب الليبي من حقه في تقرير المصير.

ويحاول الساسة بمختلف انتماءاتهم، السعي لإجراء انتخابات في أسرع وقت، وإنهاء أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي.

وهناك غضب شعبي كبير حاليًا ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، التي تتعمد تعطيل الانتخابات، وتستعين بجهات خارجية وميليشيات لإبقاء الوضع كما هو عليه، واستمرار سيطرتها على مقدرات الوطن.

ويبذل الجيش الليبي في المقابل جهودًا كبيرة لضمان أمن واستقرار ليبيا، ويبدو ذلك جليًا في الاستقرار الذي يشهده شرق ليبيا.

ويسعى المجتمع الدولي حاليًا لإيجاد حل للأزمة الليبية، التي تؤثر على أمن المنطقة بالكامل.