الدولار الأمريكي يتراجع أمام العملة الوطنية في السوق الموازية

انخفض سعر الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، بالمقارنة بمعاملات الأمس.

وسجل سعر الدولار نحو 7.53 دينار، مقابل 7.92 دينار أمس الاثنين، بحسب ما انتشر على صفحات السوق السوداء على السوشيال ميديا.

كما هبط سعر اليورو أما الدينار الليبي اليوم، ليسجل 8.05 دينار مقابل 8.38 دينار أمس الاثنين، والجنيه الإسترليني تراجع إلى 9.30 دينار بعد أن كان 9.50 دينار.

وفيما يتعلق بالدينار التونسي، استقر سعره عند مستوى 2.35 دينار، والعملة التركية عند مستوى 0.24 دينار، في حين انخفض سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 345 دينارًا للغرام من 360 دينارا أمس الاثنين.

السوق الرسمية

أما فيما يخص السوق الرسمية، فقد استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 4.83 دينار، ولم يتغير الجنيه الإسترليني (6.12 دينار)، وكان سعر صرف اليورو 5.23 دينار بالضبط.

وبشأن العملات العربية، فقد استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي 1.31 دينار، ولم يحدث أي تغيير على سعر الليرة التركية 0.15 دينار، وكذلك اليوان الصيني 0.67 دينار.

ويعاني الشعب الليبي من مشكلة كبيرة تتعلق بسعر الصرف، وكذا تأخر الرواتب، بسبب قرارات حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، التي تأتي قراراتها دائمًا مؤرقة للشعب الليبي، وتزيد من مشكلاته.. ويزداد الغضب الشعبي يوميًا تجاه هذه الحكومة.