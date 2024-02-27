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الحكومة الليبية: رفض قبول العملة فئة خمسين دينارًا جريمة

27 فبراير، 2024 12:35 ص
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أخبار ليبيا 24

أصدرت الحكومة الليبية بيانا توضيحيا، بشأن تدول العملة الليبية المعتمدة قانونا.

وجاء في نص البيان: “تابعت رئاسة الحكومة الليبية المعلومات الواردة من الجهات المختصة حول اللغط والتخبط الذي يحدث بين الناس حاليا، وفي كل المدن الليبية فيما يخص تداول العملة الليبية من فئة ال 50 دينارا، بسبب الكتاب الموجه من محافظ مصرف ليبيا المركزي للسادة أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، والذي يشير فيه إلى دراسة عملية سحب فئة الخمسين دينارا بمختلف إصداراتها من التداول”.

وتابعت الحكومة: “إزاء ما يحصل الآن من قيام بعض المحلات والمراكز التجارية برفض قبول هذه الفئة من العملة من المواطنين، فإن هذا الأمر يجرمه القانون”، مؤكدة لكل الليبيين أن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول هي ووفقا للتشريعات النافذة وقانون المصارف من اختصاص محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.

وشدد البيان على أن مثل هذه القرارات لا بد من أن تصدر بموافقتهم جميعا، ولا بد من أن يسبقها تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى تسحب نهائيا من التداول وهذا مالم يحصل حتى الآن.

 

وفي ختام البيان، أكدت الحكومة أن المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا ليس لها أي أساس قانوني أو إجرائي، ووفقا للتشريعات النافذة، فإن رفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس، خاصة وأننا على أعتاب شهر رمضان المبارك ونطمئن الجميع بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة.

 

ليبيا تدخل في جدال بسبب هذه الفئة

 

وفي الساعات القليلة الماضية، أثارت هذه الفئة من العملة الليبية الجدل في الأوساط الليبية بعد أن كشف مصرف ليبيا المركزي، عن وجود عملة ليبية مجهولة المصدر متداولة في الأسواق من فئة 50 دينارا، تخضع حاليا لإجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام.

 

وأكد المركزي، أنه سيجري سحب هذه الفئة خوفا من ارتفاع معدلات التزوير ولإحداثها ضررا بالغا بالاقتصاد ولاستخدامها في أنشطة غير مشروعة، وبين الركزي قبول هذه الفئة وفقا لضوابط مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

27 فبراير، 2024 12:35 ص
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