الحبس لمنفذ الهجمات الارهابية في طرابلس عام 2018

أخبار ليبيا 24

أمرت النيابة العامة، أمس الاثنين، بحبس مُدبِّر الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقار وزارة الخارجية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط في العام 2018.

وأوضح بيان المكتب، أن مأموري الضبط بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة جمعوا الأدلة حول الهجمات المسلحة التي راح ضحيتها سبعة عشر شخصًا من العاملين في مؤسسات الدولة.

وباشر النائب العام تحقيقًا في تلك الوقائع عقب القبض على قائد تنفيذ مخطط الهجمات، والتي أثبتت انخرط المتهم في تنظيم خطط لتخريب المقار الحكومية وقتل العاملين فيها.

كما أثبتت الأدلة انخراط المتهم في تجهيز الأسلحة والذخائر والمفرقعات اللازمة لتنفيذ الهجمات المسلحة، وتسهيل حركة المنفذين، وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه المتهم على ذمة القضية.

الهجمات على مقري الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط

وكانت اولى هجمات طرابلس في مايو 2018 على مفوضية الانتخابات راح ضحيتها أكثر من عشرين شخص، أما الهجوم الثاني فقد كان في نفس العام، حين شن ستة مسلحين هجومًا إرهابيًا على مقر المؤسسة الوطنية للنفط، أسفر عن قتيلين وعشرة جرحى، وفي 25 ديسمبر في العام نفسه نفذ مسلحون هجومًا على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة وجرح 21 مواطنًا.