ليبياأخبار محليةالأخبار

الحبس لمنفذ الهجمات الارهابية في طرابلس عام 2018

النيابة العامة تأمر بحبس مدبر هجمات طرابلس

27 فبراير، 2024 1:25 ص
0 0
IMG 6511 1

 

 

أخبار ليبيا 24

أمرت النيابة العامة، أمس الاثنين، بحبس مُدبِّر الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقار وزارة الخارجية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط في العام 2018.

وأوضح بيان المكتب، أن مأموري الضبط بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة جمعوا الأدلة حول الهجمات المسلحة التي راح ضحيتها سبعة عشر شخصًا من العاملين في مؤسسات الدولة.

وباشر النائب العام تحقيقًا في تلك الوقائع عقب القبض على قائد تنفيذ مخطط الهجمات، والتي أثبتت انخرط المتهم في تنظيم خطط لتخريب المقار الحكومية وقتل العاملين فيها.

كما أثبتت الأدلة انخراط المتهم في تجهيز الأسلحة والذخائر والمفرقعات اللازمة لتنفيذ الهجمات المسلحة، وتسهيل حركة المنفذين، وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه المتهم على ذمة القضية.

الهجمات على مقري الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط

وكانت اولى هجمات طرابلس في مايو 2018 على مفوضية الانتخابات راح ضحيتها أكثر من عشرين شخص، أما الهجوم الثاني فقد كان في نفس العام، حين شن ستة مسلحين هجومًا إرهابيًا على مقر المؤسسة الوطنية للنفط، أسفر عن قتيلين وعشرة جرحى، وفي 25 ديسمبر في العام نفسه نفذ مسلحون هجومًا على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة وجرح 21 مواطنًا.

27 فبراير، 2024 1:25 ص
0 0

المزيد من الأخبار

IMG 6506

الحكومة الليبية: رفض قبول العملة فئة خمسين دينارًا جريمة

27 فبراير، 2024 12:35 ص
429120619 795952382353450 6074294630495760551 n

العرفي” و”بن شرادة” لـ”أخبار ليبيا 24″: اجتماع مرتقب لمجلسيّ النواب والدولة

26 فبراير، 2024 11:00 م
418950326 366354539544638 5562539234317356435 n

فحص 28 حالة من مرضى الأورام بمنطقة القلعة

26 فبراير، 2024 10:47 م
الدبيبة البرهان

عضو “إزالة التمكين السودانية المجمدة”: الدبيبة اتفق مع البرهان على صفقة أسلحة

26 فبراير، 2024 7:52 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى