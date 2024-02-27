افتتاح صيدلية مستشفى صبراتة التعليمي بعد توقف 6 سنوات

أخبار ليبيا 24

افتتح مستشفى صبراتة التعليمي، الصيدلية المركزية المخصصة لصرف احتياجات المواطنين من الأدوية المتنوعة، بعد خروجها عن الخدمة لأكثر من ست سنوات.

وجرى إمداد الصيدلية بأصناف مختلفة من التجهيزات والمعدات الطبية، جرى توفير بعضها عن طريق جهاز الإمداد الطبي، والبعض الآخر جرى شراؤه من الميزانية المخصصة للمستشفى لتلبية احتياجات المواطنين من الأدوية المختلفة.

وخضعت الصيدلية لأعمال صيانة وتجهيز ضمن أعمال الصيانة الشاملة التي شهدها قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى، قبل أن يجري افتتاحه بحلته الجديدة الأربعاء الماضي.

طفرة طبية منتظرة في ليبيا

وهناك طفرة تحدث حاليًا في الرعاية الصحية في ليبيا، فمنذ فترة قصيرة نجح مستشفى بنغازي في إجراء عمليات تصحيح العمود الفقري، التي كانت متوقفة منذ 10 سنوات، وذلك بدعم من أطباء مصريين، عاونوا زملاءهم الليبيين لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الليبي.

آنذاك، ذكرت وزارة الصحة، أن من أشرف على العمليات هو الاستشاري بجراحة العمود الفقري بكلية الطب جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور حسام صلاح.

وأجرى الفريق المصري 5 عمليات ناجحة لتصحيح اعوجاج العمود الفقري بمركز بنغازي الطبي، تحت إشراف إدارة المستشفيات والمراكز الطبية.

وذكرت وزارة الصحة، أن تلك الجراحات تستهدف نحو 40 حالة، ولن تكتف الوزارة بإجراء هذا النوع من العمليات الدقيقة، بل ستكون هناك عمليات جديدة لتخصصات أخرى.

وأكدت وجود كوادر ليبية محترفة، كما يجري الاستعانة بأطباء وإخصائيين من دول الجوار، لتطبيق خطة النهوض بالخدمات الصحية في ليبيا.