مصرف الجمهورية: رفع القيود على المقاصة وسقف الصكوك العادية والمصدقة

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف الجمهورية، رفع القيود على المقاصة، إضافة إلى رفع سقف الصكوك العادية، والصكوك المصدقة، وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة من قبل المصرف المركزي.

خبراء: القطاع المصرفي ينهار وإقالة الكبير هي الحل

ويرى خبراء أن القطاع المصرفي الليبي يحتاج لخطوات عاجلة يلزم تنفيذها لإنقاذه، بداية بإقالة الصديق الكبير، ووصولًا إلى ضم وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد في وزارة واحدة، متهمين الكبير باتخاذ سياسيات بشكل منفرد أضعفت مركز المصارف الليبية أمام نظرائها في العالم.

وأوضح الخبراء، أن “الكبير” خفَّض قيمة الدينار دون استشارة لجنة السياسة النقدية أو مجلس الإدارة، مشددين على أن هذا الأمر خطأ كبير يحاسب عليه، ويدل على التخبط الذي أثر سلبيًّا على الاقتصاد والمواطن، معتبرين أن هذا الإجراء لم يأتِ بأي عوائد إيجابية إلا التضخم وزيادة إفقار الناس.

خبراء: ليبيا تحتاج لهندسة اقتصاد حر

وأكد الخبراء أن ليبيا تحتاج لهندسة اقتصاد حر يخلق الأعمال، ولا يكون ذلك إلا بمحاربة الفساد والاحتكار، وتغيير المصرف المركزي إلى مؤسسة ليبية للنقد، والرجوع إلى اختصاصاتها السابقة، وتشكيل لجنة أزمة من خبراء المصارف والمال والاقتصاد؛ لتصحيح الوضع بأهداف واضحة ومحددة وفي إطار زمني محدد.

ويوضح الخبراء أن انخفاض قيمة الدينار منذ بداية عام 2021 بنسبة تجاوزت 70% من قيمته السابقة، أثّر بشكل ضار للغاية على رؤوس أموال المصارف التجارية، لافتين إلى أن كل المصارف التجارية لها أعمال مع نظيراتها الأجنبية تتعلق بالاعتمادات والضمانات والائتمان، والمصارف تُقيم من حيث حجم رأس المال والأصول يمكن التعامل معها، وبالتالي فإن المصارف الليبية منخفضة رؤوس الأموال مقارنة بالأوربية أو الدول الأخرى.