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مستشفى الكفرة ينقذ طفلة سودانية لاجئة من “كسر بالجمجمة”

مجموعة مسلحة استهدفت سيارة أسرتها داخل السودان

26 فبراير، 2024 2:02 م
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أخبار ليبيا 24

استقبل مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي بالكفرة، حالة طارئة قادمة من السودان؛ وهي طفلة مصابة بكسر في الجمجمة جراء إصابتها بشظايا.

وأوضح المستشفى، اليوم الاثنين، أن إصابة الطفلة جاء نتيجة تعرضها ومن معها لوابل من الرصاص وإصابتها بشظايا في الرأس، على إثر استهداف مجموعة مسـلحة بالسودان سيارتهم بوابل من الرصـاص.

وذكر المستشفى أن الاستهداف نتج عنه وفاة طفل وثلاثة رجال وإصابة هذه الطفلة ونجاة أمها.

وقال إن الطفلة أسعفت خلال ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم، وهي الآن بقسم العناية وتتلقى العلاج والرعاية من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأشار إلى أنّه يستقبل وبشكل يومي حالات كثيرة ومتزايدة من المرضى السودانيين.

وتستقبل الكفرة بشكل يومي أعدادًا من السودانيين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم. ووصل عدد اللاجئين -وفق تصريح للمتحدث باسم البلدية- إلى أكثر من 20 ألف نازح وهو ما يقرب من “ثلث” تعداد سكان المدينة.

وقال المتحدث عبد الله سليمان، السبت، في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″: “إن عدد الفارين من الحرب الدائرة في السودان الذين وصلوا إلى الكفرة- بلغ نحو 20 ألف لاجئ، وهو رقم يقارب ثلث تعداد سكان الكفرة”.

وأضاف المتحدث: “أن بلدية الكفرة في ظل هذا التزايد وضعف إمكاناتها عاجزة عن تقديم المساعدات الصحية والغذائية والسكنية لهؤلاء اللاجئين”.

ووصل اليوم رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى العاصمة طرابلس، تلبية لدعوة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي.

وتأتي زيارة “البرهان”، اليوم الاثنين، لمناقشة تصور ليبي للوساطة لإيجاد حل للحرب الدائرة في السودان من 15 أبريل 2023.

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26 فبراير، 2024 2:02 م
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