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مركزي طرابلس: استقرار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية

26 فبراير، 2024 11:21 ص
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أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الاثنين 26 فبراير 2024، حسب ما أعلن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر صرف الدولار عند 4.83 دينار، كما ثبت الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار، وسعر صرف اليورو عند 5.23 دينار.

فيما لم يحدث أي تغير لسعر الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.15 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

أسعار العملات العربية أمام الدينار

  1. عربيًا.. استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، فيمل سجل الدرهم الإماراتي 1.31 دينار.

سحب العملة فئة الـ50 دينارًا

وكانت اللجنة المشكلة لاستكمال إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي برئاسة “الصديق الكبير” ونائبه “مرعي البرعصي” قررت سحب العملة فئة الـ50 دينارًا، وجرى الاتفاق على دعم أرصدة المصارف لدى المصرف المركزي طرابلس بقيمة 9 مليارات دينار لتوسيع خدماتها مثل بيع العملات الأجنبية.

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26 فبراير، 2024 11:21 ص
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