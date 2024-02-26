فريحة الحضيري: طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

كشفت فريحة الحضيري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أنه جرى طرح المسودة النهائية لمشروع قانون دعم عملية المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية من المجلس الرئاسي، اليوم الاثنين، لافتة إلى أنه “ستنعقد حولها عدة لقاءات للتعليق عليها ودراستها من الخبراء والمختصين في القانون الليبي والشركاء الأجانب”.

وأضافت “الحضيري”، أن طرابلس شهدت فعاليات مؤتمر دعم عملية للمصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية، تركز على الضحايا وتقوم على الحقوق في ليبيا، معربة عن أملها في أن تحظى هذه المسودة بالرضا التام من قبل أسر الضحايا وتحقق الأهداف المنشودة من المصالحة الوطنية.

وأوضحت أن هذه الفعاليات تستمر اليوم وغدًا 26-27 فبراير الجاري 2024، من أجل تمحيص بنود هذه المسودة ودراستها من الخبراء والمختصين في الشؤون القانونية والمصالحة الوطنية الشاملة.

مشاركة محلية ودولية في المؤتمر

وجاءت هذه الفعاليات بمشاركة محلية ودولية تمثلت في المجلس الرئاسي والبعثة الأممية وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمنظمات التي تعمل على مبدأ المصالحة الوطنية وعدد من الحقوقيين والمهتمين.

واستضافت الكونغو في يوليو الماضي 2023، اجتماعات بشأن المصالحة، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة، وأبرزها عقد اجتماعات اللجنة التأسيسية في داخل ليبيا، وينحصر عملها على التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.