فحص 28 حالة من مرضى الأورام بمنطقة القلعة

أخبار ليبيا 24

أجرى وفد من مركز الأورام ببنغازي، اليوم، زيارة لمركز القلعة لعلاج الأورام ببلدية أوباري؛ للكشف عن حالات الأورام في مدينتيّ سبها وأوباري وعدد من مناطق الجنوب، وكشف الوفد الذي كان برئاسة الدكتور علي الزناتي، على 28 حالة من مرضى الأورام بمنطقة القلعة وضوحيها.

وتجول الوفد داخل أروقة المرك، مؤكدين استعدادهم لتقديم كل ما من شأنه الرفع من جودة الخدمات الطبية بمناطق الجنوب.

يذكر أن تكلفة كل جرعة من العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في ليبيا تصل إلى ما يقارب 3 آلاف دولار، وهو مبلغ يصعب على أصحاب الدخل المحدود توفيره، الأمر الذي يؤخر تناول الجرعة، ما يؤدي إلى تفاقم المرض، لأن تأخر تناول الجرعة يجعل الأمر أسوأ.

وعود شفهية

وفي مطلع العام الجاري، تعهد حيدر السائح، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بأن يكون هذا العام عام لحلحلة كل مشاكل مرضى الأورام، إذ سجل المركز في العاشر من الشهر الجاري، خلال 5 سنوات، عدد 22 ألفًا و59 مريضًا، منهم 3 آلاف و630 مريضًا سجلوا في النصف الأول من 2023.

ومن جهتها، أولت وزراة الصحة بالحكومة الليبية اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف الذي يعد من الملفات الشائكة، وأكد عثمان عبد الجليل، وزير الصحة، ذلك؛ خلال مشاركته في ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، كما أكد سعي الوزارة لحل المشاكل والعراقيل وتقديم كل الإمكانيات لمرضى الأورام.