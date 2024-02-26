عضو “إزالة التمكين السودانية المجمدة”: الدبيبة اتفق مع البرهان على صفقة أسلحة

أخبار ليبيا 24

كشف عضو لجنة إزالة التمكين السودانية المُجمدة، صلاح مناع، عن كواليس لقاء رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأوضح “مناع”، في تغريدة له عبر منصة التدوينات القصيرة “إكس“، أن الأزمة المالية التي يعاني منها “الدبيبة”، بعد قيام البنك المركزي بإيقاف بند الصرف لحكومته، اضطرته إلى بيع أسلحة المليشيات التي يحتمي خلفها في طرابلس.

وأضاف أن البرهان إلى ليبيا سيشتري صفقة أسلحة وسيارات دفع رباعي، قيمتها الحقيقية ٧ ملايين دولار، وسيدفع ١٥ مليون دولار عبر وسيط، لافتًا إلى أن حال “الدبيبة” أصبحت لا يرثى لها، وأن فاقد الشيء لا يعطيه.

وكان الدبيبة قد استقبل “البرهان” في أول زيارة رسمية له إلى ليبيا، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية المشتركة بين البلدين التقي خلالها “المنفي” و”الدبيبة”.

ورافق “البرهان” في زيارته، كل من وزير الخارجية علي الصادق، ومدير المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل.