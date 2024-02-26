روزان: عبور الهلال للأدوار الإقصائية بـ”الكونفدرالية” سيكون من “بوابة القاهرة”

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قال الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب الهلال الليبي، إن انتزاع ورقة التأهل الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، سيكون من بوابة القاهرة؛ عندما يواجه فريق فيوتشر، الأحد المقبل.

وأضاف المدرب، أن الهلال وضع استراتيجية مهمة للعبور إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الكونفدرالية.

جاء ذلك بعدما حقق فريق الهلال الليبي مفاجأة، بالتغلب على اتحاد العاصمة بنتيجة هدفين مقابل هدف، يوم أمس الأحد.

وفاز الهلال في المباراة التي أقيمت من دون جمهور على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وتقدم الهلال بهدف أحرزه عامر التاورغي في الدقيقة 14. وفي الشوط الثاني تمكن المعتصم الطيب من مضاعفة النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 50.

في المقابل نجح فريق اتحاد العاصمة الجزائري في إحراز هدفه الوحيد في الدقيقة 63، عن طريق أسامة شيتة.

وبهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط. ولانتزاع بطاقة التأهل عليه أن يفوز خارج ملعبه على فيوتشر المصري، الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط بعد تعادله المهم خارج ملعبه أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

ويقع فويتشر في المركز الثاني بالمجموعة بفارق نقطتين خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر، والذي ضمن التأهل بشكل رسمي رغم الخسارة أمام الهلال. ويحتاج فيوتشر للفوز أو التعادل في الجولة الأخيرة أمام الهلال.