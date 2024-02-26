تكالة يشيد بجهود بريطانيا أمام سفيرها: تدعم استقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، إن المملكة المتحدة تعمل على دعم استقرار ليبيا، وشدد على أن الدور الذي “مهم لاستقرار كامل المنطقة”.

وبحث “تكالة”، خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن” بمقر المجلس، تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك، وجهود المملكة المتحدة الرامية لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، ومناقشة المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لمعالجة الانسداد السياسي.

تكالة الإخواني بداية نهاية التوافق

تكالة ينتمي إلى حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، وهو ما يشير إلى أن المجلس لا يزال تحت سيطرة تيار الإسلام السياسي رغم الانقسامات الحاصلة داخل جماعة الإخوان، والتي أدت خلال السنوات الماضية إلى عزلة التنظيم وفقدانه أي قبول شعبي.

تكالة والدبيبة وصفقة التمديد

“تكالة” الذي يحاول الإيحاء بأنه مدافع شرس عن تنظيم الانتخابات، وعن حق الشعب الليبي في اختيار من يتولى شؤون الحكم في البلاد، تمكن من الحصول على دعم أطراف مقربة من رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، لقطع الطريق أمام التوافقات التي تمت بين خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بخصوص التعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجات لجنة 6+6 المتعلقة بالقانون الانتخابي، وفي مقدمتها البند المتعلق بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة لقيادة المرحلة المقبلة والإشراف على تنظيم الانتخابات، وهو ما يرفضه “الدبيبة”.

وبالفعل جاء فوز “تكالة” بفارق خمسة أصوات فقط؛ ليتراجع عن الخطوات التي اتخذها “المشري” بخصوص الموافقة على تشكيل حكومة جديدة، والتوافق مع مجلس النواب حول خارطة الطريق للانتخابات، رغم أن كتلة كبيرة ما زالت مع “المشري” وضد توجهات “الدبيبة”.

فوز “تكالة” كان من أسبابه الدعم الذي يحصل عليه “الدبيبة” من تيارات الإسلام السياسي، وعلى رأسها مفتي تنظيم الإخوان في ليبيا، صادق الغرياني، الذين نجحوا في الإطاحة بـ”المشري” وتياره.

ويعرف “تكالة” بأنه يعمل على تحقيق أهدافه في صمت ودون التورط في مواجهات مفتوحة ومعلنة، إلا إذا كان ضامنًا لنتائجها، ورغم تحالفاته الحالية مع “الدبيبة” إلا أنه مستعد للتخلي عن جميع ارتباطاته من أجل تحقيق أهدافه الكبرى.