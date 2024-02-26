بعد التأكد من سلامة التربة.. بدء أعمال الحفر لإقامة جسور بنغازي الجديدة

أخبار ليبيا 24

أنهت الشركات المنفذة لجسور بنغازي الجديدة، أعمال جسات التربة بجسريّ البريد ومصنع الإسمنت، وتبدأ في أعمال الحفر الاستكشافي للقواعد استعدادًا لزرع الخوازيق خلال 10 أيام.

وأنهى المهندسون التابعون للشركات المصرية المنفذة للمشروع، 3 جسّات لفحص التربة والتأكد من سلامتها، من أصل 12 جسّة مقررة في موقع جسر حي السلام.

كباري عدة تعاقدت عليها لجنة الإعمار

كانت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في ليبيا، وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق بالمتضررة، وقعت مع شركات مصرية، عقودًا كبرى في مجال الإنشاء والإعمار والتي تشمل إنشاء 6 كبارى جديدة بمدينة درنة، منها كوبري البحر وكوبري وادي الناقة وكوبري مسجد الصحابة وكوبري الوادي 1 وكوبري الوادي 2 وكوبري الوادي 3، كما تشمل كوبريين في مدينة إجدابيا، وهما كوبري وسط المدينة وكوبري تقاطع الطريق الدائري مع طريق طبرق.

إضافة إلى 3 كباري جديدة في مدينة بنغازي، وهي كوبري تقاطع جزيرة الجرات البريد الرئيسي وكوبري جزيرة حي السلام بالمدخل الشرقي للمدينة وكوبري تقاطع طريق الهواري مع مصنع الإسمنت.

وبدأت في المنطقة الشرقية عملية واسعة لإعادة الإعمار، بعد عقد من الزمن في مجابهة الإرهاب الذي تسبب في ضرر كبير للبنى التحتية هناك، بتكلفة إجمالية تتراوح بين مليار ونصف الميار والملياري دولار، عبر عدة شركات دولية ومحلية تعمل في كل أريحية داخل مدينة بنغازي.