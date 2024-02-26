النفط يواصل خسائره بعد ارتفاع الدولار بسبب أسعار الفائدة الأمريكية

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، لتواصل خسائر الجلسة السابقة بعد ارتفاع الدولار، وسط مخاوف في السوق من أن التضخم قد يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة، التي تحد من نمو الطلب العالمي على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الاثنين، 35 سنتًا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 81.27 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلى 76.14 دولار للبرميل.

وارتفاع الدولار يزيد من تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

واعتمد الانخفاض على خسائر الأسبوع الماضي، عندما انخفض برنت حوالي 2% وتراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 3%، بفعل مؤشرات على أن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية قد تتأجل لمدة شهرين بسبب ارتفاع التضخم.

وتتداول أسعار النفط بين 70 دولارًا و90 دولارًا للبرميل منذ نوفمبر، إذ أدى ارتفاع العرض في الولايات المتحدة والمخاوف من ضعف الطلب في الصين إلى تعويض تخفيضات إمدادات أوبك + على الرغم من اندلاع حربين.

ومع ذلك، رفع البنك سعر الذروة في الصيف إلى 87 دولارًا للبرميل، ارتفاعًا من 85 دولارًا، إذ أدت الاضطرابات في البحر الأحمر إلى سحب أكبر من المتوقع من المخزونات التي تحتفظ بها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومع استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط، صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، لشبكة “سي إن إن”، يوم الأحد، بأن المفاوضين من الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل اتفقوا على الخطوط الأساسية لصفقة الرهائن خلال المحادثات في باريس ولكن لا تزال في المفاوضات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيجري التوصل إلى اتفاق.