الأخبارليبيا

الكفرة تشتكي تصاعد نزوح السودانيين.. ومخاوف من “تغير ديموغرافي”

26 فبراير، 2024 1:05 ص
0 0
frame1 7 1.jpg 1
الوسوم
26 فبراير، 2024 1:05 ص
0 0

المزيد من الأخبار

WhatsApp Image 2024 02 25 at 11.45.18 PM

مصدر لـ”أخبار ليبيا 24″: حرس المنشآت النفطية رفض قرار الدبيبة.. وغلق الحقول مستمر

25 فبراير، 2024 11:48 م
IMG 4935

البرهان يزور ليبيا.. وصراع بين المنفي والدبيبة حول “صاحب الدعوة”

25 فبراير، 2024 10:26 م
IMG 4927

المزلط: بئر الغنم تئن من إهمال الحكومات ووعودها الوهمية

25 فبراير، 2024 10:27 م
IMG 6474

“العامة للكهرباء” تنتهي من أعمال التركيبات للوحدة البخارية الثانية في سرت

25 فبراير، 2024 4:16 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى