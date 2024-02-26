الكفرة تشتكي تصاعد نزوح السودانيين.. ومخاوف من “تغير ديموغرافي”

ما كان بالأمس تخوفًا واحتمالًا مستبعدًا، صار اليوم بالنسبة لمكونات واسعة من أهالي الكفرة حقيقة صارخة صادحة تُرى كالشمس في وضح النهار، فمع تصاعد أعداد النازحين السودانيين خلال الشهور الأخيرة إلى البلدية، فرارًا من الحرب في دولتهم، تتصاعد وتيرة التحذيرات التي تطلقها سلطات البلدية، جراء انهيار قدرتها على استيعابهم؛ بسبب إمكاناتها المحدودة.

قرابة 300 نازح يدخلون الكفرة يوميًا؛ وقد يصل عددهم إلى 500 شخص في بعض الأحيان، فضلًا عن مَن يضلون طريقهم بدروب الصحراء، حيث تسببت الحرب المستعرة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نزوح قرابة 8 ملايين شخص، وفقًا لتصريحات أخيرة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي.

أزمة سكن وتعاطف شعبي

الكفرة مساحتها تزيد على 433 ألف كيلومتر مربع، والمأهول منها لا يتجاوز 20 ألف كيلومتر، ولا تحتوي إلا على قليل جدًا من الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، ولم تعد هناك وحدات متاحة للإيجار تقريبًا، واستمرار تدفق النازحين تسبب في ارتفاع قيمة الإيجارات، والوحدة التي كانت تؤجر فقط بألف دينار في الشهر ارتفعت قيمتها إلى ألفين، رغم أن كثيرًا من أهالي الكفرة سمحوا لهؤلاء السودانيين بالإقامة في مزارعهم أو مخازنهم، أو بالأراضي الخالية والبيوت المهجورة التي تعود لهم دون أي مقابل، ولكن كل هذا لم يعد يجدي حاليًا.

النازحون في ازدياد، وربما تقترب أعدادهم أو تفوق سكان المدينة التي تضم 60 ألف نسمة، وقد يؤدي ذلك لتغير ديموغرافي، خصوصًا إذا طالت المدة، في ظل التخوف من نشوب بعض الاضطرابات جراء اختلاف الولاءات السياسية لهؤلاء النازحين.

المريب في هذه الأزمة أن المنظمات الدولية المعنية باللاجئين اقترحت إنشاء مخيمات لهم داخل المدينة، الأمر الذي يثير التساؤلات والمخاوف من تكرار سيناريو إنشاء مخيمات لجوء بحدود دول عربية أخرى، تمت إقامتها منذ عقود دون حل.

تونس تطرد المهاجرين وحديث عن مؤامرة ما يزيد الأمر سوءًا هو قيام تونس بـ طرد مهاجرين من أفريقيا نحو الحدود الليبية، حتى وإن تقطعت السبل بالمئات منهم حرًا وجوعًا وعطشًا في الصحراء فيما لقي بعضهم حتفه، الأمر الذي دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للإعراب عن قلقه “المعتاد” حيال هذه الأزمة.

الجيش الوطني الليبي، ورغم أنه سارع منذ اندلاع المواجهات العسكرية بالسودان إلى إغلاق الحدود السودانية – الليبية، إلا أن بعض المراقبين يرون أن عمق الحدود المشتركة سمح بتدفق واسع لهؤلاء النازحين السودانيين، معتبرين أن تدفق السودانيين للكفرة أو إلى أي مدينة مجاورة لها هو جزء من مؤامرة اختلاق أزمة نزوح من السودان إلى ليبيا.