العرفي” و”بن شرادة” لـ”أخبار ليبيا 24″: اجتماع مرتقب لمجلسيّ النواب والدولة

أخبار ليبيا 24

كشف عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، عن أن هناك اجتماعًا مرتقبًا بين أعضاء من مجلسيّ النواب والأعلى للدولة، الأسبوع المقبل، في تونس.

وقال “العرفي”، في تصريحات لـ”أخبار ليبيا 24″، اليوم الاثنين، إن الاجتماع لتقريب وجهات النظر والاتفاق على الدعم باتجاه تشكيل حكومة جديدة، مهمتها الإشراف على الانتخابات.

اتفاق على توحيد الحكومة

وفي سياق متصل، أكد سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن الأسبوع المقبل سيعقد اجتماع بين أعضاء من مجلسيّ النواب والأعلى للدولة في تونس، وصرح “بن شرادة” لـ”أخبار ليبيا 24″ أيضًا، بأن الاجتماع سيجري فيه التأكيد على مخرجات لجنة 6+6 التي ستكون ملزمة لكل الأطراف.

وأضاف “بن شرادة”، أنه سيجري الاتفاق على توحيد الحكومة، لتكون حكومة تكنوقراط مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وبتلك التصريحات، يتضح أن مجلسيّ النواب والدولة على أعتاب أول اجتماع هذا العام، بعد عقد من الصراعات السياسية شرقًا وغربًا للوصول إلى خارطة طريق توحد الحكومة وتصل باليبيين إلى الاستحقاق الانتخابي المنتظر، ولعل هذه الاجتماعات تعود لأرض الوطن بمخرجات تسرع عملية توحيد الحكومة التي لطالما كانت عائقًا أمام المواطن الذي سيشارك بجميع مكوناته الفاعلة من النساء والشباب والأعيان، ومنظمات المجتمع المدني، دون الحاجة للتدخلات الخارجية او أي دعم خارجي.