الدبيبة وحميدتي وثالثهما الميليشيات.. تحالف جديد يثير التساؤلات

أخبار ليبيا 24

دهشة وريبة واستغراب وصل إلى حد الاستنكار، أثارتها الأخبار المتتالية والتي تفيد بانفتاح حكومة “الدبيبة” منتهية الولاية، فجأة على أطراف الأزمة في السودان، فبعد الإعلان عن تواصل عبدالحميد الدبيبة مع محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”، قائد “مليشيا” قوات الدعم السريع، وتبادل التغريدات عبر منصة التدوينات القصيرة “إكس”، خرجت تصريحات رسمية تكشف عن زيارة قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، لـ طرابلس، لتؤكد إصرار “الدبيبة” الدخول على خط الأزمة في السودان.

الغريب أن المجلس الرئاسي سارع ليعلن عن ذات الزيارة، ويؤكد أنه صاحب الدعوة، وأن المبادرة نابعة من عنده وبالتنسيق مع سفير السودان لدى طرابلس منذ أمد ليس بالبعيد.

صراع خفي في أروقة السلطة في طرابلس

الزيارة المرتقبة كشفت عن صراع خفي بين “المنفي” و”الدبيبة” من جهة، وكشفت أيضًا عن أن سلطات المنطقة الغربية تبحث عن دور في الأزمة السودانية، وتتجاهل أن ليبيا نفسها مازالت تواجه أزمات معقدة وبحاجة إلى من يساعد فرقاءها على حلها.

ويرى مراقبون أن “الدبيبة” يسعى لتوظيف زيارة “البرهان” -المبرمجة اليوم الاثنين- إلى طرابلس، في تنشيط خطوط التواصل الإقليمي والتغطية على استفحال الأزمة الأمنية في العاصمة، وسعيًا لتحقيق انتصار لدبلوماسيته.. وإن كان مستبعدًا رغم ترحيب “حميدتي” بدعوة “الدبيبة”.

وتقول المصادر إن دخول “الدبيبة” على خط الأزمة السودانية، لا يخلو من سعيه إلى تكوين تحالفات جديدة مع دول الجوار لتثبيت دعائم حكمه، خاصة وأن علاقاته بالمليشيات في طرابلس ليست في أحسن حالاتها في الوقت الراهن.

وتضيف أن الدبيبة الذي شيد أركان حكم عائلته على دعائم المليشيات، والتي اشترى ولاءها بالمال “الصريرات”، توترت علاقته معهم بشكل واضح، خاصة بعد تصريحات وزير داخليته المكلف عماد الطرابلسي بشأن إخراج أو طرد هذه المليشات من طرابلس، في أمر يعد من سابع المستحيلات.

التطورات الأخيرة في المشهد الليبي وخصوصًا في طرابلس تؤكد أن الأيام المقبلة، ستشهد أحداثًا كبيرة وكثيرة تزامنًا مع تصريحات المفتي المعزول الصادق الغرياني، المحرضة على الفتنة وإشعال الحرب وتقسيم البلاد.. وإن غدًا لناظره قريب.