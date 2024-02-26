الحويج: ندرس مصالح ليبيا قبل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية

أخبار ليبيا 24



أكد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، على ضرورة دراسة مصالح ليبيا قبل دخولها إلى من منظمة التجارة العالمية، مطالبا ب إعادة هيكلة المنظمة مع المتطلبات الحالية.

وأوضح “الحويج”، أن ليبيا توجهت نحو الاقتصاد الحر، لافتا إلى أنه جرى توقيع بعض الاتفاقيات مع تركيا وإيطاليا وتونس، معتبرًا أن ليبيا كلها منطقة حرة بعد إزالة الجمارك عن معظم المواد المستوردة.

شكوك حول دور منظمة التجارة العالمية

ويعتبر الهذف المعلن لـ منظمة التجارة العالمية العمل بـ المشاركة مع المصرف الدولى وصندوق النقد الدولي، على تنظيم حركة المال والتجارة الدولية، فيما تتباين الآراء حول هذا الدور، فحين يذهب رأي إلى أنها تعمل على ازدهار التجارة العالمية، وترفع من مستوى الدول النامية، يذهب رأي معتبر أن المنظمة ينظر لها بعين الشك والريبة، مشددا على أنها مجرد أداة فرضتها الدول الصناعية المتقدمة والشركات متعددة الجنسية، لترسيخ اعتماد الدول النامية على الدول الصناعية المتقدمة

ومنذ عام 1952، تتمتع ليبيا بعضوية مراقب فى منظمة التجارة العالمية، دون اتخاذ خطوة جديدة على اعتبار أن المنظمة تخضع لهيمنة الدول الكبرى، ومع بداية الألفية الثالثة تقدمت ليبيا عام 2001 بطلب الإنضمام للمنظمة، ولم يدرج الطلب الليبي ضمن أجندة اجتماعات المنظمة خلال الأعوام التي تلت تقديم الطلب إلا بعد الانفتاح الذي شهدته ليبيا على العالم والتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية المعترض الأول على انضمام ليبيا.