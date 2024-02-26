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البرهان يصل طرابلس بناء على دعوة المنفي

26 فبراير، 2024 1:30 م
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أخبار ليبيا 24

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى العاصمة طرابلس، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي.

وتأتي زيارة “البرهان”، اليوم الاثنين، تلبية لدعوة من “المنفي”، لمناقشة تصور ليبي للوساطة لإيجاد حل للحرب الدائرة في السودان من 15 أبريل 2023.

ومن المقرر أن يجري “البرهان”، خلال الزيارة، مباحثات مع “المنفي” تتناول مسار العلاقات الثنائية بين ليبيا والسودان وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق “البرهان”، خلال الزيارة، وزير الخارجية المكلف، السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

ووفقًا لمجلس السيادة السوداني، الذي نشر لقطات لمغادرة “البرهان” مدينة بورتسودان متوجهًا إلى طرابلس، فإن الأخير سيجري مباحثات “تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

كما من المقرر أن يلتقي “البرهان”، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية. وتأتي الزيارة بعد إعلان حكومة الدبيبة إجراء اتصال هاتفي مع قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد دقلو.

وقالت الحكومة منتهية الولاية، إن “الدبيبة” بحث خلال الاتصال، مبادرة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان، كما قدم دعوة لدقلو لزيارة ليبيا.

ومنذ 15 أبريل 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”.

وجاءت الحرب بعد فترة تحالف بينهما بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

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26 فبراير، 2024 1:30 م
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