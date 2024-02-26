“البرهان”: نشكر ليبيا على استقبالها لعشرات الآلاف من السودانيين اللاجئين

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تقدم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالشكر إلى ليبيا على استقبالها لعشرات الآلاف من السودانيين اللاجئين جراء الحرب الدائرة في بلادهم.

البرهان قال خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، رفقة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي: “إننا هنا في ليبيا لنبني على سابق المحبة بين الشعبين الليبي والسوداني”.

ووصل “البرهان”، إلى العاصمة طرابلس، تلبية لدعوة “المنفي” لمناقشة تصور ليبي للوساطة لإيجاد حل للحرب الدائرة في السودان من 15 أبريل 2023.

ويرافق “البرهان”، خلال الزيارة، وزير الخارجية المكلف، السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

ووفقا للمجلس الرئاسي فقد استعرض الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين ودعمها وتطويرها بما يخدم شعبي ليبيا والسودان.

وقال المجلس الرئاسي، إن المنفي وبرهان اتفقا على تبادل الوفود بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما.

وأضاف المجلس الرئاسي، أن المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان والمنطقة.

وتأتي زيارة “البرهان” إلى طرابلس بعد إعلان حكومة الدبيبة إجراء اتصال هاتفي مع قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد دقلو.

وقالت الحكومة منتهية الولاية، إن “الدبيبة” بحث خلال الاتصال، مبادرة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان، كما قدم دعوة لدقلو لزيارة ليبيا.

ويعيش السودان منذ 15 أبريل 2023، على وقع حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”.