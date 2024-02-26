“الأرصاد”: طقس مستقر غربًا بارد شرقًا.. والأمطار خفيفة

أخبار ليبيا 24

يميل الطقس للاعتدال، اليوم الاثنين، على المناطق الغربية لليبيا، بينما تكون الأجواء باردة مع رياح نشطة على مناطق الشمال الشرقي، وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الأرصاد ذكرت أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر. وأشارت إلى أن سرعة الرياح ستقل تدريجيًا، إذ يشمل الاستقرار مناطق الشمال الشرقي بداية من مساء هذا اليوم.

وشهدت بنغازي في شرق ليبيا صباح اليوم سقوط زخات من المطر، في ظل استمرار هبوب متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقالت الأرصاد، إن الرياح الجنوبية تنشط من حين لآخر بداية من يوم الغد على أغلب المناطق الغربية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة أحيانًا.

درجات الحرارة

ودرجات الحرارة بمناطق غرب ليبيا تتراوح ما بين 18 و23 مئوية، بينما تتراوح على مناطق شرق البلاد ما بين 13 و19 مئوية.

وتكون درجات الحرارة في مناطق جنوب غرب ليبيا ما بين 22 و26 وما بين 21 و25 مئوية بمناطق جنوب شرق البلاد وتسجل ارتفاعًا يوم الأربعاء، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

والرياح بالجنوب الغربي متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول إلى جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانًا ومثيرة للأتربة والرمال.

وبجنوب شرق ليبيا فالرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتكون يوم الأربعاء جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة أحيانًا تتسبب في إثارة الأتربة والرمال.