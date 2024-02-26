إعادة افتتاح مقر محكمة القبة بعد سنوات من تعرضها لـ”تفجير متعمد”

أخبار ليبيا 24

أعيد افتتاح مقر محكمة القبة الابتدائية في مدينة القبة بشرق ليبيا، بحضور المستشار خالد مسعود، وزير العدل بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان.

الافتتاح جاء بعد الانتهاء من صيانة المحكمة وفق أعلى المعايير، بحسب ما ذكرت الحكومة. وكان مقر المحكمة قد تعرض لدمار جراء تفجير إرهابي يوم 20 فبراير 2015.

وحضر حفل الافتتاح المستشار مفتاح القوي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار نعيمة عبد العزيز، رئيس محكمة القبة الابتدائية، وعدد من رؤساء الهيئات القضائية من المحاكم والنيابات والجهات التابعة من مختلف ليبيا.

وقدّم وزير العدل عددًا من الدروع التكريمية لأسر شهداء الهجوم الإرهابي، إضافة للجهات التي ساهمت في إعادة إعمار المحكمة.

تفجيرات القبة

وفي يوم الجمعة 20 فبراير 2015، هزّت ثلاث انفجارات مدينة القبة وأسفرت الهجمات عن مقتل 40 شخصًا على الأقل، وأصيب أكثر من 75 آخرين.

واستهدفت الانفجارات التي نفّذت بواسطة 3 سيارات مفخخة، مواقع حيوية في القبة بينها المحكمة.

وفي ذلك الوقت، شجبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة التفجيرات الإرهابية التي ضربت المدينة التي ينحدر منها عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، ووصفتها بأنها أعمال جبانة ومرفوضة.

وتبنى الفرع الليبي لتنظيم “داعش” الذي يسمي نفسه “ولاية برقة” حينها الهجمات من الهجمات الثلاثة.

وعانت ليبيا خاصة في شرق البلاد في تلك الفترة من تدهور مستمر للوضع الأمني جراء الهجمات الإرهابية، لكن ذلك انتهى بفضل قضاء القوات المسلحة على الجماعات المتطرفة.