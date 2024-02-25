مصدر لـ”أخبار ليبيا 24″: حرس المنشآت النفطية رفض قرار الدبيبة.. وغلق الحقول مستمر

أخبار ليبيا 24

قال مصدر من داخل حراك جهاز حرس المنشآت النفطية، إن الجهاز رفض قرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، بشأن تحديد مرتبات منتسبي جهاز الحرس، وفقًا لجدول المرتبات الموحد لمنتسبي الجيش، لأنه قرار غير قانوني.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ”أخبار ليبيا 24″، أن القرار غير منطقي؛ لأن الجهاز تابع لمؤسسة النفط وليس للجيش، مشددًا على استمرار إغلاق حقول وخطوط النفط. الدبيبة يلجأ للأزمات الخارجية للتغطية على فشله محليًا .

واعتبر المصدر أن “الدبيبة” صدر صورة سلبية للمحتجين، بعدما حوّل اهتمامه بشكل مفاجئ إلى السودان، وأعلن للمرة الأولى رسميًا عن مبادرة لحل الأزمة هناك، ما استدعى انتقادات محلية، في ظل عجز “الدبيبة” عن حسم الأزمة الليبية.

وأوضح أن الدبيبة يواصل الفشل تلو الآخر تجاه الأزمات التي تزلزل أمن واستقرار ليبيا؛ بداية من عرقلة إعادة السلام لليبيا، مرورًا بفشل إنجاز مؤتمر المصالحة الوطنية، وصولًا إلى مشكلة إغلاق حقول النفط.

حرس المنشآت يغلق حقول النفط.

وكان جهاز حرس المنشآت النفطية، أعلن الأحد، إغلاق الحقول والمنشآت النفطية في البلاد، احتجاجًا على تجاهل حكومة الدبيبة منتهية الولاية لمطالبه وعدم التجاوب معها. وظهر عدد من أفراد جهاز الحرس في بيان تلفزيوني معلنين احتجاجهم على السلطات.

وبحسب البيان، أمهل الجهاز المسؤولين 10 أيام للاستجابة إلى مطالبه، المتمثلة في رفع الأجور وصرف العلاوات، أسوة بموظفي قطاع المؤسسة الوطنية للنفط، واعتبار الجهاز إحدى الجهات التابعة إدارياً ومالياً لشركة النفط الوطنية في ليبيا.

وحمّل الجهاز السلطات مسؤولية استمرار وقف تدفق النفط وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية.