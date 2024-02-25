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سقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق شمال ليبيا

مركز الأرصاد الجوية ينشر توقعات الطقس لهذا اليوم

25 فبراير، 2024 11:14 ص
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أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر معظم مناطق شمال ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية، مع تكاثر للسحب وسقوط أمطار متفرقة، اليوم الأحد.

إدارة التنبؤات الجوية بمركز الأرصاد، أوضحت أن الطقس السائد من راس اجدير حتى سرت سيكون ممطرًا، مصحوبًا بخلايا رعدية أحيانًا، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيًا من مساء هذا اليوم.

أما من سهل بنغازي حتى امساعد، ستكون السحب قليلة في السماء، وتتكاثر على الجبل الأخضر مع سقوط أمطار متفرقة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح بين (20–25)مْ

وفي الجنوب، قال مركز الأرصاد، إن السماء ستكون صافية في الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة، وقد تظهر بعض السحب، في حين تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال، وتكون يوم غد متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى في هذه المناطق بين (17–23)مْ، وتسجل زيادة بسيطة يوم الغد.

وتكون حالة الطقس في مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة صافية، مع احتمال ظهور بعض السحب، أما الرياح فستكون جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الواحات مثيرة للأتربة والرمال، تتحول يوم غد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (25–30)مْ، وتسجل تراجعًا يوم الغد.

25 فبراير، 2024 11:14 ص
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