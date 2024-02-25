رقابة صارمة على الأسواق قبل رمضان.. حملة لضبط المحال التجارية المخالفة بصبراتة

أخبار ليبيا 24

نفذ أعضاء الحرس البلدي حملات تفتيشية على المحال في صبراتة، للتأكد من جودة البضائع، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وخلال الحملة، اتخذ “الحرس البلدي” إجراءات ضبطية وقانونية اللازمة حيال عدد من المحال التجارية داخل مدينة صبراتة، إضافة إلى توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب هذه الأنشطة .

-هذا ما توصل اليه المركز بعد الحملة-

مركز الرقابة، عبر منصته الرسمية على “فيس بوك”، أوضح أن الجولة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات؛ التي تمثلت في انتهاء صلاحية عدد كبير من المواد الغذائية واحتواء بعض الأطعمة على مواد محظورة، إضافة إلى سوء التخزين والعرض.

جاء ذلك عقب جولة تفتيشية موسعة أجرها عناصر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، استهدفت محلات بيع المواد الغذائية وعدة أنشطة أخرى داخل المدينة.

ومع قرب حلول شهر رمضان، يكثف المركز حملاته على المحال التجارية للتأكد من مدى سلامة نقل وتخزين الأغذية من قصابي بيع اللحوم وسلخانات الدواجن والمخابز وأسواق المواد الغذائية ومدى نفعها للاستهلاك البشري.

وكان المركز قد استهدف بهذه الحملات التي تكون على مدار اليوم، عدة مدن شرق وغرب وجنوب ليبيا، منها (بنغازي وطرابلس ومصراتة وطبرق والبيضاء وزليتن وصبراتة وسبها).

وتعاونت النيابة العامة مع المركز فيما سبق، بحبس مفوض شركة استيراد، تعمد استعمال وثائق جمركية مزورة لغرض تهريب 28 ألفًا و650 طنًا من حبوب الذرة المعدلة وراثيًا إلى داخل ليبيا.