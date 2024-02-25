ردًا على تجاهل “الدبيبة” مطالبهم.. حرس المنشآت النفطية يغلقون مستودع مصراتة

نفّذ جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي، ما هدد به من إغلاق كل الحقول النفطية الواقعة في نطاق فرع الجنوب الغربي، في حال عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم المتمثلة في مستحقاتهم المالية.

منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية، كانوا قد أعلنو في بيان لهم، مؤخرًا، إنهم أعطوا مهلة 48 ساعة للحكومة منتهية الولاية لتلبية مطالبهم، ولكن دون جدوى.

وأكدوا في بيانهم، أن ظروفهم النفسية والعملية أدت إلى إجبارهم على اتخاذ قرار الإقفال الذي لم يلجأوا إليه إلا بعد أن تقطعت بهم السبل.

تضامن مع حرس منشآت مصراتة

وأعلن حرس منشآت طرابلس، تضامنهم الكامل مع أفراد حرس منشآت مصراتة في كل فروع الجهاز، مهددين بإغلاق المنشآت النفطية إذا لم تنفذ مطالبهم المتمثلة في تسوية أوضاعهم المالية وتعديل مرتباتهم أسوة بالعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط.

تهديدات مشابهة في عدة فروع

خرجت عدة عناصر من حرس المنشآت من فروع متفرقة، وطالبت بحقوق العاملين ومستحقاتهم، وهددت بغلق منشآت رئيسية، مثل مجمع مليتة للنفط والغاز ومصفاة الزاوية ومستود مصراتة النفطي، إلى جانب غلق حقول ومستودعات وإدارات نفطية أخرى بشكل كامل.

وأكد المعتصمون من منتسبي الحرس، في بيانهم، على استمرار احتجاجاتهم وتصعيدها إلى غلق جميع منشآت النفط عبر ليبيا إن لم تجر الاستجابة لمطالبهم .