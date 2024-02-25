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خارجية النواب تستلم تقرير “وكالة Giz الألمانية” للاستفادة من خبراتها

ليبيا تستعين بخبرات لتطوير مشاريع البلديات

25 فبراير، 2024 12:36 م
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أخبار ليبيا 24

تسملت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، برئاسة يوسف العقوري، تقريرًا مفصلًا عن عمل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي “GiZ”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع “العقوري”، بالمدير الإقليمي للمؤسسة مانفريد هور، والوفد المرافق له، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي .

“العقوري” خلال اللقاء، اطلع أيضًا على أبرز مشاريع الوكالة وسير العمل بها، إضافة إلى نشاطات المؤسسة الألمانية مع البلديات الشريكة، وتسهيل إجراءات زيارات الوكالة الألمانية لها من أجل متابعة المشاريع حرصًا على نجاحها.

وأعرب عن حرصه على الاستفادة من الخبرات الألمانية في جميع المجالات، مؤكدًا ضرورة تفعيل مكتب الوكالة ببنغازي ليتمكن من متابعة مشروعاتها بالمنطقة الشرقية وتسهيل إجراءاتها.

وأوضح وجهة نظر مجلس النواب في حلحلة الإشكاليات المتعلقة بالبلديات عن طريق الدعوة إلى الانتخابات في جميع البلديات تنظّم عن طريق المفوضية العليا للانتخابات في أقرب وقت، ليتمكن سكان البلديات من انتخاب من يمثلهم، مشيرًا إلى ضرورة أن تسلم البلديات السابقة للبلديات الجديدة تأكيدًا للممارسة الديمقراطية .

وخلص اللقاء الى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك، من أجل حلحلة أي مشاكل تواجه الوكالة بما يحقق الفائدة من برامجها.

25 فبراير، 2024 12:36 م
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